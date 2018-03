CEFC prodává miliardový majetek těžce pod cenou. Zemanova rádce už nic nespasí, mizí i jeho fotky

Během posledních deseti let nakoupil Jie Ťien-ming jménem společnosti CEFC jen v Hongkongu přes různé zprostředkovatele luxusní nemovitosti v celkové hodnotě asi tří miliard hongkongských dolarů (kolem devíti miliard korun). Jedná se o obytné i komerční objekty.

V roce 2010 „nákupní“ aktivity znatelně vzrostly a vůbec nejvýznamnější byla roku 2016 akvizice čtyřpodlažního kancelářského centra v ikonickém Convention and Exhibiton Centre s vyhlídkou na Viktoriin přístav za skoro půldruhé miliardy jüanů. Na prodej jsou ale i zajímavé nemovitosti v Číně samotné a jinde po světě.

Prodávaný majetek zahrnuje firemní ústředí CEFC Mansion v centru Šanghaje s románskými sloupy a palácovým zdobením západního stylu. Mezi dalšími jsou Shanghai Tomorrow Tower, několik podlaží v HK Convention and Exhibition Centre a mnoho vil a luxusních bytů po celé Číně, uvedly zdroje. Prodej se týká i majetku v České republice a Gruzii.

To ale popírá mluvčí CEFC (Europe) Group Company Pavel Bednář. V rozhovoru pro INFO.CZ dnes řekl, že prodej se nemovitostí vlastněných CEFC v Česku nedotkne. Hlavní pobočka CEFC v Číně na dotazy médií neodpovídá.

Eskalace problémů

Firma měla v posledních týdnech problémy s financemi, podle agentury Reuters si byla ochotna krátkodobě půjčovat za lichvářské úroky ve výši až 36 procent. Například začátkem ledna si vzala úvěr s touto sazbou ve výši 3,3 miliardy korun. V září firma odhalila, že celkově dluží v přepočtu 400 miliard korun, což je o pětinu více než o rok dříve, cituje server iHNed mluvčí J&T Banky Moniku Veselou. Právě u J&T si firma půjčila 400 milionů eur (zhruba 10 miliard korun):

„Pokud by se prodej týkal i nemovitostí v Česku, tak by nám CEFC musela nejprve splatit úvěr, za který ručí nemovitostmi. Až pak by je mohla prodat.“

Na likvidaci majetku CEFC dohlíží dle osob obeznámených s celou záležitostí výbor věřitelů vedený největším z nich, státní China Development Bank. Kontrolu nad firmou převzala vláda města Šanghaje prostřednictvím své konsolidační agentury Kuo-šeng (Guosheng).

O naléhavosti finanční situace CEFC svědčí to, že ceny prodávaných nemovitostí jsou o 15 až 30 procent pod tržní hladinou, na které by se prodávaly za normálních okolností.

Prodávající také upřednostňují prodej více nemovitostí najednou, je však možné nakoupit i jednotlivosti. V současné chvíli je údajně rozjednán prodej nejméně se dvěma zájemci. Podle zpráv prodej nemovitostí zajišťují oficiální místa z pevniny, a zájemci o koupi se musejí na pevninu osobně dostavit k setkání se zprostředkovatelem.

Jie Ťien-ming zmizí, politické zadání zůstává

Zajímavé bude sledovat osud nemovitostí nakoupených firmou CEFC během nákupní horečky v Česku. Logické by bylo se jich prostě zbavit a výtěžek použít na splacení dluhu společnosti u čínských státních bank. Reprezentativním nemovitosti v Praze ani fotbalový klub Slavia negenerují tolik potřebný cash flow, a nesouvisejí nijak ani s hlavním oborem podnikání CEFC, energetikou a finančnictvím.

Vedle čistě ekonomických ohledů jsou tu však ještě aspekty politické. CEFC zaštiťuje svými akvizicemi celou legendu o „obrovských čínských investicích“, na níž založil prezident Zeman celou svou „ekonomickou diplomacii“ a do niž investovala svůj politický kapitál i rada dalších českých politiků. Po krachu pokusu o nákup kontrolního podílu v bance J&T však „silný čínský investor“ nedrží v ČR nic než právě pár nemovitostí, pivovar, Slavii a jedny strojírny.

To vše by mělo jít logicky při konsolidaci zadlužené „energetické“ společnosti na prodej. Tím by se ovšem zhroutil celý narativ „obrovských investic a ekonomické diplomacie“.

To je v tuto chvíli už to jediné, co drží nad vodou celý slavný Zemanův restart vztahů s Čínou. To bylo nejspíš také poselství, které tlumočili Zemanovi tři emisaři po své kuriózní misi do Číny. Děj se co děj, čínské „investice“ je třeba udržet z politických důvodů. Pro státní moloch jako je CITIC by podpora relativně skromného portfolia CEFC v ČR nebyl velký problém. Je to spíš otázka politické vůle udělat v ČR výjimku z celého konsolidačního procesu. Uvidíme, nakolik v tom vyjdou čínští soudruzi svým českým partnerům vstříc.

Osud Zemanova poradce to však už tak jako tak nespasí. Jie Ťien-ming byl ještě koncem minulého roku vyhlášen „podnikatelem roku 2017“. Teď ale postupně mizejí jeho fotografie i z čínského webu společnosti CEFC, kterou prý sám vlastním úsilím vybudoval. Fotografie Jaroslava Tvrdíka a předsedovy projevy o harmonii, morálce a ctnosti zatím zůstávají...

Text vznikl v rámci projektu Sinopsis, který se zaměřuje na dění v Číně a její zájmy v zahraničí.