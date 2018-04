Češi letos budou podle Liberálního institutu pracovat na stát nejméně od roku 2000

Den daňové svobody připadá letos podle výpočtů Liberálního institutu na 22. května, loni to bylo 29. května. Češi tak budou na stát letos pracovat 142 dní, což je nejméně od roku 2000. Zásluhu na tom má zejména hospodářský růst a patová situace v Poslanecké sněmovně. Institut, který údaje o dni daňové svobody zveřejňuje právě od roku 2000, to dnes uvedl v tiskové zprávě. Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby jeho příjem připadá státu.