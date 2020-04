Češi proti koronaviru: V Dánsku nikdo roušky nenosí, ale obchody tu vykupují také | info.cz

V novém seriálu INFO.CZ jsme pro vás na každý den připravili rozhovor s Čechy, kteří zůstali v zahraničí během pandemie koronaviru. Každému jsme položili stejné otázky a dnes začínáme dvaadvacetiletou Terezou Čechovou, která studuje druhým rokem v Dánsku, konkrétně v Aalborgu. Co vzkazuje domů a jak Dánové reagují na nošení roušek?

Jak je země, v níž žijete, zasažená nákazou koronavirem?

Ke dvanáctému dubnu je zde celkem 5 996 nakažených, z toho 260 lidí podlehlo a 1955 se vyléčilo.

Jaká jsou v zemi opatření?

Podobné těm českým, snad vyjma roušek, které v Dánsku skoro nikdo nenosí. Zavřené jsou školy, školky, restaurace, bary, velká část obchodů kromě těch nejnutnějších, sportovní centra, posilovny a další. Dále se nesmí shromažďovat více než deset lidí. Zavřené jsou též hranice a navrátilce čeká dvoutýdenní karanténa. Po Velikonocích se možná otevřou školky a první stupně škol, další uvolnění by měla přijít kolem 10. května, bude-li vývoj příznivý. Naopak velké akce jako například festivaly či jarmarky budou zakázány až do září. Situace okolo hranic je nejistá.

A jaká je zde atmosféra?

Poměrně uvolněná, i když se zde objevilo i křečkování v obchodech, jaké jsme mohli vidět například v Česku a dalších státech střední Evropy. Lidé dodržují odstupy v obchodech i jinde, i když mnoho mladých vychází ven a užívají si počasí, které bylo paradoxně od začátku pandemie nadprůměrně teplé a slunečné.

Máte povinné nošení roušky? Případně – nosíte ji dobrovolně a jak v tom případě reaguje okolí?

Roušky v Dánsku povinné nejsou. Já sama jsem si zvládla pořídit tři látkové, ale nosím je zřídkakdy. Většinou se to totiž setkává s tázavými pohledy.

Když sledujete situaci v Česku, je na tom podle vás lépe než země, kde se nacházíte?

Co do počtu nakažených jsou na tom obě země podobně, v Dánsku je dvakrát více obětí. Dánsko má jako sociální stát větší rezervy, které si může dovolit napumpovat do skomírající ekonomiky. Schválilo už několik ekonomických balíčků pro velké i malé firmy či OSVČ. Kroky a omezení dánské vlády jsou obecně přijímány a respektovány, možná více než v Česku.

Onemocněl někdo z vašich přátel nebo kolegů?

Osobně nikoho nakaženého koronavirem neznám – v Dánsku, v Česku, ani kdekoliv jinde.

Co byste vzkázala lidem v Česku?

Pozoruji vlnu solidarity, která se rozlila Českem. Lidé šijí a darují roušky, hlásí se jako pomoc pro seniory a další ohrožené skupiny, další se snaží držet nad vodou své oblíbené obchody, restaurace a další podniky, které se bez vlastního zavinění dostaly do problémů. Přála bych si, tedy nám všem, abychom vydrželi a nepřestali se jako společnost podporovat i ve chvíli, kdy krize pomine.