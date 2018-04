České dálnice jako bezpečnostní riziko. Snižují obranyschopnost NATO, tvrdí americký generál

Stav českých dálnic ohrožuje schopnost Severoatlantické aliance reagovat na případný ruský útok v Pobaltí či Polsku. Na veřejné debatě v CEVRO institutu to prohlásil bývalý velitel pozemních sil NATO Frederick Hodges. Nevěří, že by tuzemská dopravní infrastruktura zvládla přesun velkého množství těžké techniky. Česko je přitom v tomto ohledu vzhledem ke své poloze pro NATO zcela klíčovou zemí.

Měří něco přes polovinu dálniční trasy mezi Prahou a Brnem, přesto je pro NATO zcela zásadní lokalitou. Asi 103 kilometrů dlouhá polsko-litevská hranice, zvaná Suwalský průsmyk, je v současnosti kritickým místem evropské bezpečnosti. Přímo totiž sousedí s ruským Kaliningradem.

„Rusko ví, že proti NATO nemůže silou zvítězit. A tak to zkouší jinak. Chce zpochybnit schopnost aliance ochránit své členy,“ pravil generál Frederick Hodges, jenž velel jednotkám NATO i evropské misi americké armády.

Rusové v Kaliningradu vytvořili systém, kterému se říká A2/AD. Pod zkratkou se skrývá kombinace vzdušných, námořních a pozemních sil, které hlídají jednotlivá území. Pro alianci je tak například obtížné se pohybovat v Baltském moři, což je klíčové teritorium pro ochranu Estonska.

Hodges netvrdí, že ruský útok na Suwalský průsmyk je pravděpodobný. Očekává, že pokud by se stal, měl by podobu krátkého útoku, kyberútoku či šíření dezinformací – tedy nástrojům tzv. hybridní války, kterou Rusko použilo například během událostí na Krymu či východní Ukrajině. Ochrana hranice mezi Polskem a Litvou je klíčovým úkolem. Pokud by ji NATO nezvládlo ohlídat, výrazně by to pošramotilo jeho pověst a nahrálo ruským snahám vykreslit alianci jako neschopnou.

Hodges však pochybuje o schopnosti NATO rychle zareagovat na případný útok v oblasti. Problém se přitom skrývá právě v Česku. To je vzhledem ke své poloze uprostřed Evropy hlavní cestou, kterou by alianční posádky využívaly pro přesun z Německa. V případě krize by bylo co nejrychleji potřeba přemístit obrovské množství materiálu a techniky.

„Pro přesun těžkých tanků jsou potřeba zpevněné mostní konstrukce. Nevěřím, že české železnice, dálnice a mosty zvládnou například průjezd tanků Leopard,“ kritizoval stav české infrastruktury, která selhává i v běžném provozu, Hodges.

Generál si Česko pochvaloval jako skvělého spojence v Afghánistánu, Sýrii, Iráku nebo Mali. Zdůraznil ale, že by NATO potřebovalo, aby bylo stejně užitečné i z hlediska infrastruktury. Náklady na její dobudování by si podle něj mělo být možné započítat do výdajů na obranu. Alianční země se zavázaly dávat na obranu dvě procenta HDP. Česko stejně jako mnoho dalších států však tento cíl neplní.

Hodges se ale nedomnívá, že hlavním problémem tuzemských silnic a dálnic je nedostatek peněž. „Česko profituje ze svého členství v EU. Potíž je spíše v procesech přípravy staveb,“ konstatoval.

Pro lepší spolupráci se generál přiklání i k vytvoření alianční obdoby Schengenského prostoru. Ta by měla poskytnout snazší pohyb po jednotlivých zemích, cvičení či vojenské akce. Nepravděpodobně však vidí možnost, že by na českém území vznikla základna americké armády, byť třeba jen o několika členech. „Nejsem si jistý, jestli by něco takového česká veřejnost vůbec chtěla,“ dodal.