Čím bodovat bez radaru? Téma česko-amerických vztahů se hledá těžko i Babišovi

Absence důležitého bodu debat se nejviditelněji projevuje na vzájemných návštěvách politiků. Andrej Babiš bude prvním z vysokých ústavních činitelů od roku 2011, kterého přijme americký prezident. Donald Trump se navíc může stát prvním šéfem Bílého domu za posledních 30 let, jenž v průběhu svého mandátu nezavítá do Prahy.

Češi se až dosud museli spokojit s loňskou cestou tehdejšího předsedy Sněmovny reprezentantů Paula Ryana. Ten ale do Prahy zavítal v rámci soukromé návštěvy na pozvání amerického velvyslance Stephena Kinga. Americký prezident byl v českém hlavním městě naposledy před devíti lety.

S výjimkou návštěvy George Bushe staršího v roce 1990 jako symbolu dovršení sametové revoluce je do Prahy přivedla právě zásadní témata. Bill Clinton sem přiletěl ze summitu NATO, aby oznámil, že aliance v budoucnu přijme nové členy včetně Česka. George Bush mladší byl v českém hlavním městě na dalším z aliančních summitů a následně kvůli projektu americké protiraketové obrany. Barack Obama tu před devíti lety zase horoval za jaderné odzbrojení a o rok později uzavíral s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medvěděvem smlouvu New START.

Pozor na Zemanův osud

Podobně to bylo i s cestami českých premiérů do Washingtonu. Také oni za americkými prezidenty jezdili kvůli důležitým záležitostem. Babiš nyní získal pozvánku do Bílého domu po sérii několika vstřícných kroků vůči USA a následnému varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vůči čínské společnosti Huawei. Spojené státy argumentují, že technologie firmy jsou nástrojem čínské špionáže, Huawei taková nařčení odmítá.

„Pokud by Česko dokázalo přinést nějaká odhalení, nové informace o technologiích Huawei, tak by to zajisté silné téma bylo. Ale to je spíše celoevropská záležitost,“ hodnotí pro INFO.CZ amerikanista z University of New York in Prague Jakub Lepš. S podobně silným tvrzením, které by mohlo Američany zajímat, byť nesdílí jejich pohled, přišla nedávno Velká Británie. Londýn prohlásil, že nemá důkazy o špehování ze strany Huawei.

Česko si ale musí dát pozor, aby se nesnažilo zaujmout za každou cenu. Současný prezident Miloš Zeman se ještě jako premiér do Bílého domu dostal s tvrzením, že Muhammad Atta, atentátník z 11. září, plánoval teroristické útoky na New York a Washington také v Praze. Zemanovy tehdejší informace, které měl od Bezpečnostní informační služby, se ale ukázaly jako nepravdivé.

Kyberbezpečnost by nicméně mohla být stěžejním tématem česko-amerických vztahů i podle Petra Boháčka z Asociace pro mezinárodní otázky. Boháček to uvedl v rozhovoru pro INFO.CZ, když komentoval americkou cestu ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Zároveň dodal, že by bylo dobré, aby česká diplomacie hledala témata, jak se stát relevantním a přínosným partnerem pro transatlantickou bezpečnost a pomáhala řešit rozkol mezi USA a Evropou.

Místo Huawei obrana a věda

Jak vyplývá z programu Babišovy návštěvy USA, který má INFO.CZ k dispozici, Huawei a kyberbezpečnost během ní nebudou hrát prim. Jednání se zřejmě budou točit na tradičních obranných záležitostech. Babiš má v plánu setkání s americkými zbrojaři v čele se společností Bell Helicopter, která se bude pravděpodobně ucházet o dodávky víceúčelových vrtulníků české armádě.

Není ale vyloučené, že se české delegaci může podařit zaujmout i tímto tradičním tématem. Tak silná agenda, jakou byl v úvodu zmiňovaný systém protiraketové obrany, na stole zatím není, jeden trumf by ale Češi mít mohli. Trump tlačí na dodržování závazku vydávat na obranu minimálně dvě procenta HDP. Český plán, jak toho dosáhnout, přitom patří k těm realistickým.

Naopak nosným tématem česko-amerických vztahů se zřejmě nestane obchod. Babiš se například nesejde s žádným zástupcem společnosti Westinghouse, která měla zájem o zakázky na dostavbu českých jaderných elektráren. „Český obchod se Spojenými státy není příliš významnou položkou,“ vysvětluje Lepš.

Český premiér se netají zájmem v USA propagovat také českou vědu a vytvářet možnosti spolupráce pro tuzemské vědce a vědecké instituce. Do USA s ním proto míří místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček. Babiš by chtěl zvednout témata spojená s robotizací a rozšiřováním umělé inteligence. Součástí programu je mimo jiné představení Národní inovační strategie ČR, jednání s ředitelem Národní nadace pro vědu nebo pracovní oběd na Marylandské univerzitě, na němž by se měly řešit společné projekty s ČVUT.