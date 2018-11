ČSSD váhá, jestli zůstat v Babišově vládě. Hamáček jde za Zemanem

Předseda sociálních demokratů a vicepremiér v menšinové vládě ANO a ČSSD Jan Hamáček dnes na zhruba pětiminutové schůzce šéfům ODS a Pirátů Petru Fialovi a Ivanu Bartošovi sdělil, že ČSSD o postoji k nedůvěře vládě zatím nerozhodla. Novinářům to řekli Fiala a Bartoš. Podle poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové se sociální demokracie rozhodne do mimořádné schůze, kterou poslanci opozice chtějí svolat kvůli kauze údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše, tedy do druhé poloviny příštího týdne.