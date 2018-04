CVVM: ANO mírně ztratilo podporu voličů, polepšily si ODS a KDU-ČSL

ANO by podle volebního modelu nyní získalo 29 procent hlasů, což je o půldruhého procentního bodu méně než v březnu. Druhá ODS by měla 13,5 procenta hlasů, meziměsíčně o jeden procentní bod více. Piráti by stejně jako v březnu dostali 12,5 procenta hlasů, ČSSD o jeden procentní bod méně. KSČM by měla deset procent, o jeden procentní bod si pohoršila. Stejnou měrou se zvýšil zisk SPD se 7,5 procenta. Lidovci se 6,5 procenta v porovnání s březnem o dva procentní body polepšili.

Těsně pod limitem pro vstup do Sněmovny by tak jako v březnu skončila TOP 09 s 4,5 procenta hlasů. STAN by dostal tři procenta, což je půldruhého procentního bodu méně než minulý měsíc a stejný výsledek jako v lednu a únoru. S ostatních stran na tom byli s jednoprocentní podporou nejlépe Zelení. „Všechny tyto změny se ovšem pohybují na hraně statistické významnosti a nelze jim přikládat výraznější věcnou důležitost,“ uvedlo k ziskům a ztrátám CVVM.

K volbám by podle průzkumu nyní přišlo 58 procent dotázaných, což je o šest procentních bodů méně než v březnu či únoru. V loňských říjnových sněmovních volbách byla účast 60,8 procenta. Průzkum provádělo CVVM od 7. do 19. dubna mezi 1115 lidmi, volební model sestavilo na základě odpovědí 753 dotazovaných starších 18 let.