CVVM ukázalo, kdo by se teď dostal do sněmovny. Babiš nedává konkurentům šanci | info.cz

Největší podporu ve volbách do Sněmovny by nadále mělo hnutí ANO, podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by ho v březnu podpořilo 32 procent rozhodnutých voličů. Proti předchozímu měsíci je to o 1,5 procentního bodu více.

ODS by stejně jako v únoru dostala 14 procent a skončila na druhém místě. Naopak zisk Pirátů klesl o dva body na 12,5 procenta a vyrovnal se podpoře ČSSD, která si meziměsíčně o 1,5 bodu polepšila. Pětiprocentní hranici pro vstup do dolní parlamentní komory by ještě překročili komunisté. U KDU-ČSL, TOP 09 a SPD nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti říci, zda by se do ní dostaly či nedostaly, uvedlo CVVM.

Lidovce by v březnu podpořilo 5,5 procenta lidí, tedy o půl bodu více než v únoru. Podpora SPD by byla meziměsíčně stejná, činila by 4,5 procenta. O půl procenta méně lidí by podpořilo TOP 09, proti únoru si však strana polepšila o 1,5 bodu. Vedle toho Starostové si pohoršili o bod na 3,5 procenta. Z ostatních stran na tom byli nejlépe Zelení, kteří by získali procento hlasů.

Ve srovnání s únorovým měřením nebyly podle CVVM ale posuny u jednotlivých stran statisticky významné.

Volební model připravilo CVVM na základě odpovědí téměř tisícovky lidí v první polovině března. Účast ve volbách v průzkumu avizovalo 64 procent lidí, tedy stejně jako o měsíc dříve.