Dovolená? Pro rozvodové právníky a pro psychology znamená největší žně z celého roku | info.cz

„Je bohužel už vědecky potvrzeno, že lidé se nejčastěji rozvádějí právě po příjezdu z dovolené. Rozhodne se tak celých 20 procent párů z těch, kteří podávají žádost o rozvod. Důvod je zřejmý. Trávíme s blízkými nečekaně více času, slibujeme si od nich hodně pěkného, jenže ve skutečnosti se obvykle projeví spíše to, co jsme během roku neřešili a odsunuli, takže psychologové mají nával po dovolených a rozvodoví právníci hned poté taky,“ říká psycholog Petr Šmolka.

Dokázal to také výzkum Washingtonské univerzity, který citoval server The Atlantic a jehož závěry byly tak zajímavé, že zazněly i na konferenci Americké sociologické asociace. Jako většina zajímavých věcí, se na to přišlo náhodou. Profesorka sociologie Julie Brinesová a její kolega Brian Serafini chtěli totiž zkoumat fenomén recese a jeho vliv na rozvodovost. Jenže při výzkumu objevili zajímavé skutečnosti, co se týče sezónnosti v rozvodových cyklech.

Nesplněná očekávání z dovolené plní kapsy právníků a psychiatrů



Studie přitom zkoumala rozvody ve státě Washington mezi lety 2001 a 2015. A zjistili, že nejčastějšími měsíci, kdy manželé podali žádost o rozvod, jsou srpen a březen. Dlužno říct, že americkým dětem končí prázdniny už v červenci, stejně jako doba dovolených rodičů, takže u nás platí totéž, jen pro měsíc září. Pro březen platí vysvětlení, že v průběhu ledna a února nastává finanční kocovina z Vánoc a partneři poté, v podstatě ze stejných důvodů jako po letní dovolené – tedy deziluze ze společného života - spěchají k rozvodovému právníkovi. Což ostatně vypozorovali i čeští psychologové, jelikož v těchto měsících po dovolených a pak po Vánocích mají největší nával klientů.

„No co mám na to říct? Ona očekává obvykle něco velkého. Krásného. Romantického. A něžného. A on spíš klid, ticho, pivo. Jak asi taková dovolená dopadne? Speciálně, když spolu ti dva přes rok vůbec nemluví a řeší jen provozní věci,“ říká Šmolka. „Na září jsme my psychologové už připravení. To jsou nájezdy rodin, respektive párů, které se to snaží dát dohromady, ale často marně. Já jsem obvykle upřímný a dost narovinu řeknu, jestli ještě má smysl ten vztah zachraňovat, nebo už spíš ne, protože je každý jinde. No a pak už mají žně rozvodoví právníci,“ popisuje Šmolka.

Září? Fakt špatný měsíc pro rodinný život



Měsíc září je navíc spojen s návratem do školy a dalšími stresovými faktory, takže není divu, že dvě natlakované lahve vedle sebe z nevydařené dovolené, které se kdysi milovali, bouchnou a hledají rozvodového právníka. Velmi podobné je to v době po Vánocích. Leden a únor je zase navíc kvůli nejkratší době slunečního svitu měsícem, kdy se spouští deprese, což po zklamaných očekávání z Vánoc znamená opět úprk k rozvodovému právníkovi.

„Rodinný život ovládají sociální hodiny,“ uvedli vědci. To znamená, že jsme v zajetí hezkých chvil a rituálů a nedovolíme si dětem zkazit Vánoce nebo podat žádost o rozvod před dovolenou. Takže milníky jako narozeniny, prázdniny, či svátky respektujeme. A máme s nimi bohužel spojená i ta nesplněná očekávání. „Lidé mají tendenci vnímat svátky a dovolené s vysokými očekáváními, navzdory tomu, jak moc už byli svým partnerem zklamaní v minulosti,“ popsala Brinesová.

Podle psychologa Petra Šmolky to má logiku: před dovolenou či Vánoci máme celou řadu očekávání, těšíme se, říkáme si, jak moc si s blízkými konečně popovídáme. Těšíme se i na romantiku a na sex, na samé příjemné věci. Jenže už samotné přípravy na dovolenou či na Vánoce jsou víc stresující, než radostné. Málokdo v manželství je schopný se stoprocentně dohodnout na způsobu trávení těchto chvil. Stačí, když jeden je víc sportovec a druhý spíš čtenář a kavárenský povaleč.

A když si připočítáte, jak vypadá samotná příprava na dovolenou, tedy balení kufrů, chvíle, kdy děti jsou na rozdíl od školního roku dlouho s rodiči, takže zlobí, dlouhá cesta je nudí, před odjezdem je třeba zlikvidovat zbytky potravin z lednice, zajistit rybičky, křečky, kočky, i to, kdo bude zalévat květiny…

První hádka se strhne obvykle ještě před odjezdem



Obvykle se pár rychle pohádá, čí je to vina, že něco nevyšlo, něco důležitého se doma zapomnělo a pak stačí pár dalších nepodařených maličkostí, jako třeba dostat pokoj bez výhledu, nebo propršený týden, nevhodní sousedé ve vedlejším apartmánu, špatný vtip či dárek, a člověk začne uvažovat o rozvodových papírech.

A především tomu přispívá fakt, za který si můžeme sami, to když člověk zjistí, že s partnerem, s nímž člověk přes rok řeší obvykle jen provozní věci, si vlastně nemá co říct. Doba posvátková a podovolenková tak obvykle otevírá prostor pro nový start a novou etapu života. A vede často k rozhodnutí začít sám a jinak.

Podobně vyzněl i jiný byť ne vědecký uskutečněný výzkum internetovou seznamkou ElitePartner se sídlem v severoněmeckém Hamburku, kde čtvrtina dotázaných odpověděla na otázku výzkumu stejně: „Rozpad mého partnerského vztahu začal na dovolené, nebo těsně po ní.“ Seznamka se ptala téměř tří tisícovek lidí žijících single. A každý čtvrtý člověk řekl, že krach jejich manželství souvisí právě s dovolenou a společně stráveným časem.

A ano: i na tu erotiku a romantiku se ptali. A ukázalo se, že 64 procent lidí doufalo, že právě tato oblast partnerského života se na dovolené zlepší. Jejich zklamání z toho, že tomu tak nebylo, tak výrazně přispělo k rozpadu vztahu.

Počkejte, až po návratu z dovolené vychladne hlava



Přesto existují rady, jak se nenechat podovolenkovým stresem vyvést z míry. Důležité je podle Šmolky zachovat si ve dnech všedních chladnou hlavu co se týče partnerského vztahu a s rozvodem vyčkat alespoň několik týdnů. To už se totiž vztah a život vrátí do běžných kolejí a horké hlavy vychladnou.

A kromě toho je fajn si v tom mezidobí roztřídit fotografie, a ty co připomínají hezké okamžiky si vytisknout a vyvěsit před sebe. Když totiž člověk vidí svou rodinu před sebou v hezkých chvílích, pomáhá to hlavě vychladnout. Stejně tak je dobré ponechat si na očích nové suvenýry na očích. „A říct si: co už. Něco jsme spolu holt zažili, známe se dobře, tak přece nebudu měnit tátu/mámu svých dětí. Lidi, nebuďme blbí,“ vzkazuje psycholog Šmolka.