Eurovolby jsou nejrizikovější pro ČSSD. Může jít o zásadní zlom, neúspěch levice posílí Babiše | info.cz

Klíčovým faktorem víkendových voleb do Evropského parlamentu bude účast. A přestože se experti oslovení redakcí INFO.CZ shodují, že nezájem voličů může ohrozit především koaliční strany, tedy Babišovo hnutí ANO a ČSSD, volby podle nich, pokud jde o českou politiku, změní málo. Přesto lze říct, že nejrizikovější jsou volby pro ČSSD. „Nehledě na svou druhořadost by případný neúspěch mohl znamenat zásadní zlom. Po neúspěchu v komunálních volbách včetně absence v zastupitelstvu hlavního města by se mohlo stát, že ČSSD nebude mít žádného poslance v Evropském parlamentu,“ uvažuje politolog Ladislav Cabada.

Podle jeho kolegy Lukáše Jelínka by v případě neúspěchu nejen sociální demokracie, ale i komunistů, nepochybně opět klesla jejich autorita, avšak nic zásadního – míní Jelínek – by se nejspíš nestalo. „Hnutí ANO potřebuje jejich mandáty v české sněmovně, a ty mají jisté až do roku 2021. Ani žádné zemětřesení uvnitř stran bych nečekal. Zejména ČSSD mnohem víc vyhlíží krajské volby 2020, ty pro ni budou osudové. U komunistů by neúspěch mohl zpomalit cestu Kateřiny Konečné na partajní vrchol,“ vysvětluje Jelínek.

Cabada má nicméně za to, že by případný neúspěch tradiční levice znamenal nejspíš posílení pozice Andreje Babiše. „Volební neúspěch jedné či obou zmíněných stran by posílil zejména ANO a jeho předsedu Babiše, a určitě by takové situace využil. V případě KSČM by se asi ve straně nic zásadního nestalo, vedení by svalilo neúspěch na lídryni kandidátky. V případě ČSSD lze čekat daleko kritičtější hlasy jak zevnitř strany, tak i zvenčí, včetně dalšího útoku prezidenta Zemana,“ vysvětluje Cabada pro INFO.CZ.



A jak politologové hodnotí kampaň hnutí ANO? Podle Cabady byla krátká, marketingová, agresivní vůči Evropské unii a zejména proti Evropské komisi. „Program byl představen až na konci dubna, což je dle mého soudu pozdě a naznačuje to, že hnutí nepředpokládá, že podporu získá na základě tohoto textu. Logicky je kampaň silně personalizovaná okolo lídra hnutí a předsedy vlády, který jasně zastínil i jedničku kandidátky, jinak zjevně fundovanou a v evropských záležitostech zběhlou Ditu Charanzovou.“

Pokud by hnutí ANO volby nevyhrálo, Cabada má za to, že se nestane vůbec nic. Jelínek zase zdůrazňuje, kterak Andrej Babiš loni tvrdil, že on bude tváří kampaně ANO a že bude připomínat, jak nás ochránil přes kvótami a migrací vůbec. „Později si hnutí ANO vyhodnotilo, že lidé se už soustředí na jiná témata, například kvalitu potravin. Zůstalo ale u poselství, že bude za Česko bojovat rázně a nekompromisně. Babiš nám vysvětlil, že je zaneprázdněný a Dita Charanzová kampaň zvládne,“ připomíná Jelínek a dodává, že jí Babiš stejně nakonec pomohl červenou čepicí.



„V konečném výsledku byla kampaň hnutí ANO neoriginální, ale viditelná. Kdyby Babišova formace nevyhrála, mohla by to být drobná trhlina, jejíž pozdější zvětšování by mohlo vést ke zřícení celého Babišova politického projektu,“ myslí si Jelínek. Otázka je, kdo má v dané konstelaci aspoň teoretické šance Babiše ohrozit. Opozici totiž dlouhodobě charakterizuje především fakt, že tříští síly. Přesto Cabada nepochybuje, že víkendové volby představují pro všechny opoziční subjekty a jejich voliče psychologicky významnou možnost posílit.

„To platí hlavně pro ODS a pak strany kolísající v průzkumech veřejného mínění okolo pěti procent – zisk mandátu či mandátů jim může dodat sebevědomí, naopak absence v Evropském parlamentu může být významným impulsem ke změně chování, třeba k hledání aliancí,“ uvažuje Cabada. Zajímavý podle něj bude také výsledek nových stran, tedy Pirátů a Okamurovy SPD. A nelze vyloučit úspěch, a tedy zisk mandátu u neparlamentních stran, což může změnit i jejich pozici v českém stranickém systému,“ dodává Cabada.



Jelínek míní, že eurovolby do značné míry odhalí pevná jádra voličů jednotlivých stran. „A spolu s tím schopnost stran přesvědčit občany, proč je důležité jít volit, navíc právě je. Poněvadž menší zájem o Evropskou unii jeví sympatizanti levice, tedy ČSSD, KSČM a do značné míry ANO, naskýtá se šance středopravým stranám zlepšit si po posledních sněmovních volbách takříkajíc chuť,“ myslí si politický analytik.

Svízel ale podle Cabady spočívá v tom, že trh politických stran ve středu a napravo od něj je výrazně přesycen. Ilustrovat to lze například na tom, že se druhé či třetí straně tedy Pirátům a ODS dlouhodobě nedaří atakovat dvacetiprocentní hranici. „Piráti ani ODS zatím nedokázali stabilně přetáhnout voliče stran typu STAN, TOP 09, KDU-ČSL, v případě Pirátů asi i ČSSD. Současně zjevně neposilují ani na úkor hnutí ANO.



Pokud by Piráti nebo ODS ve víkendových volbách výrazně posílili, mohlo by to zvýšit jejich atraktivitu,“ uvažuje Cabada. Také Jelínek si všímá především toho, jak je politický střed v danou chvíli přeplněný. „Konkurence je velká, navíc voliči vyčkávají a rozhodují se mezi vícero podobně ideově orientovanými stranami. Aby ODS a Piráti vystřelili nahoru, potřebovali by hlavně redukci stranického spektra,“ myslí si politický analytik.

A jak politologové hodnotí obnovené spojenectví Starostů s TOP 09? Jelínek má za to, že to zdálky sice může vypadat jako z nouze ctnost, ovšem ochotu spolupracovat by podle něj mohl středo-pravicový volič ocenit. „Při nízké účasti bych tipoval, že toto spojenectví získá dvouciferný výsledek,“ uvažuje Jelínek. Cabada zase připomíná, že partnerství TOP 09 a STAN v minulosti fungovalo dobře. „Na nižších než celostátní úrovni často funguje i nyní,“ dodává s tím, že mu spojenectví přijde logické a posilující vyhlídky na slušný volební výsledek.



Velkým otazníkem jsou nakonec vyhlídky lidovců, kteří jdou do voleb v alianci s malými konzervativními subjekty. Jako by chtěli voličům vzkázat, že se posouvají mírně doprava. „Lidovci mají stabilní elektorát, ale neumějí najít cestu k výraznějšímu růstu. Tuto alianci nevidím jako něco, co jejich pozici zásadně změní,“ myslí si Cabada. „Lidovci sázejí na svůj konzervatismus a zároveň chtějí ukázat, že nejsou odpůrci integrace, ale hodlají být jejím epicentrem,“ doplňuje Jelínek.

Zároveň zdůrazňuje, že plakáty s kandidáty KDU-ČSL jsou po republice hodně vidět, podle Jelínka to dobře ukazuje, jak se strana pokouší mobilizovat své pevné jádro voličů. „Přesto si myslím, že vyhlídky lidovců jsou horší než minule,“ dodává. V kostce lze podle Jelínka říct, že víkendové volby do Evropského parlamentu samy o sobě s poměry nepohnou. „Ale mohou změnit strategii jednotlivých hráčů do budoucna, stejně jako náladu uvnitř stran,“ uzavírá Jelínek rozhovor pro INFO.CZ.