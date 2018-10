EXKLUZIVNĚ: Tlumočník věrně sloužil českým vojákům. Kvůli české vládě mu teď jde o život

Onen loňský květnový večer byl Habib nadšený a šťastný. Od českých velitelů vojenské mise v Afghánistánu dostal příkaz přinést druhý den ID kartu a pas. Myslel si, že nadešel den, kdy po letech služby českým vojákům opustí rodnou zemi a zamíří do Česka. Doma byl v nebezpečí on i jeho rodina. Přesídlení mělo proběhnout v rámci utajovaného programu pro tlumočníky, kteří pomáhají české armádě.

Druhý den si vzal na základnu všechny své věci. Po příchodu jej ale zastavili důstojníci a odvedli ho k východu. „Byli tam nějací čeští vojáci a zpravodajci. Řekli, že pro ně představuji hrozbu a jsem propuštěný,“ popisuje pro INFO.CZ osudné chvíle Habib, jenž se stále snaží pochopit, co se stalo. Náhlý obrat mu nikdo nevysvětlil.

O konci utajovaného programu INFO.CZ informovalo již dříve. Zastavit jej měl někdejší ministr vnitra Milan Chovanec. Redakce se snažila zjistit okolnosti a detaily rozhodnutí. Kontaktovala nejen resort vnitra, ale také ministerstvo zahraničí a obrany. Úřady ale na dotazy neodpověděly. Výjimkou bylo jen Ministerstvo obrany, které konstatovalo, že věc nebude z důvodu bezpečnosti komentovat.

Habib dostal odpověď na svoje dotazy alespoň od nejmenovaného představitele armády, který nepřímo potvrdil, že se s jeho přesídlením nepočítá. Konkrétní důvody ale nebyl oprávněný sdělit.

Tlumočník si neuvědomuje, že by se nějak provinil proti pravidlům, případně se stýkal s lidmi, kvůli kterým by jeho žádost padla. Mezi vojáky měl řadu přátel a na českou armádu vzpomíná v dobrém. „Českou armádu mám ve velké oblibě, ačkoli práce, kterou jsem vykonával, nebyla bezpečná,” říká.

Roky práce a naděje vystřídal zmar

Spolupracovat s Provinčním rekonstrukčním týmem začal před osmi lety. Absolvoval především mise mimo základnu v nebezpečných lokalitách. „Překládal jsem také texty pro afghánskou policii. Česká armáda ji trénovala, jak se starat o bezpečnost, jak se bránit, střílet, čistit zbraň apod.,” popisuje Habib činnost v rámci programu FDD (Focused District Development), který má zajistit, že afghánská policie bude schopná řádně vykonávat své povinnosti. Policisté se v něm učí základním věcem typu držení zbraně, prohledávání vozidel, právu nebo uklidňování nepokojů.

Spolu s Habibem tlumočili pro českou armádu i další lidé. Pětice pracovala přímo s armádou, další tři s civilisty. Habib ví, že přesídlení nabídli jemu a jeho kamarádovi. O dalších případech netuší. To ale neznamená, že nebyly. Češi i jemu kladli na srdce, aby o nabídce s nikým nemluvil. INFO.CZ ví i o dalších podobných osudech.

První „oťukávání” ohledně možnosti odletět do Česka začalo v roce 2012. Habib absolvoval tzv. interview, neboli první sondu ohledně toho, zda má o přesídlení vůbec zájem, případně koho by si chtěl vzít s sebou. Když zájem projevil, byl požádán o předložení ID karty v angličtině. ID karty jsou v Afghánistánu jen v místním jazyce, takže si musel obstarat ověřený překlad.

V průběhu dalších let Habib dál plnil povinnosti, k nimž jej zavazovala smlouva s českou armádou. Měl ale i jiné nabídky. Zlákat jej zkoušela americkou vládou financovaná organizace CNGS nebo třeba společnost AAL, která se soustředí na leteckou techniku. CNGS dokonce nabízela Habibovi zařízení víz do USA. Tlumočník to ale odmítl poté, co zjistil, že by tím padly jeho šance na přesun do Česka.

O to větší šok byl, když jej armáda bez vysvětlení propustila. Co se stalo, nechápou ani někteří důstojníci. Kamarádi, které si mezi vojáky udělal, se mu omlouvali. „Jednou se mi podařilo dostat na základnu. U stráže byli nějací afghánští vojáci, kteří mě znali, ale nevěděli o propuštění. Divili se, že jsem dlouho nepřišel do práce. Uvnitř mě ale poznali a dávali mi najevo, že tam nemám co dělat. Až velitel, který přišel, řekl, že nejsem nebezpečný a že mi věří,“ dokresluje situaci Habib.

Na mušce Tálibánu

Kvůli českému rozhodnutí se ocitl v zoufalé situaci. Napětí navíc nepřispívá jeho vztahu s manželkou a dětmi, o něž se musí starat. Nejmladší potomek se narodil teprve před pár týdny. „Nevím, jestli je to dobrá zpráva. V jiné situaci ano, ale v ne v té mé,“ říká s beznadějí v hlase.

Tlumočník žije v domě svého otce, jenž je v důchodu a léčí se s vysokým tlakem. Peníze, které dostává, nestačí ani na pokrytí jeho výdajů. Habib tak finančně strádá. Ačkoli se může prokázat certifikáty a armádními diplomy oceňující jeho služby, nemůže sehnat práci, jelikož jej část Afghánců považuje za zrádce pomáhajícího okupantům, zahraniční zaměstnavatelé se zase bojí, že na něj u nich zaútočí Tálibán. „Když někam přijdu a vidí moje záznamy, tak říkají, že je jim to líto, ale nemají zájem,“ vysvětluje.

Jako někdejší spolupracovník vojsk NATO je Habib terčem radikálů. „Jsem jako voják, akorát oni mají zbraně, já ne,“ praví s tím, že občas, když vyjde ven, má pocit, jako by jej někdo sledoval. Právě obavy o bezpečnost jsou důvodem, proč existují podobné programy na přesídlení. Radikálové na hlavy tlumočníků často vypisují i finanční odměny.

Síla neprokázaného obivnění

Habib se domnívá, že konec programu zřejmě souvisel s kauzou údajného znásilnění zdravotní sestry v nemocnici na pražské Bulovce. Do něj měl být podle původních obvinění zapletený syn jednoho již přesídleného tlumočníka. Soud nakonec rozhodl, že se dvacetiletý Afghánec Sabawoon Davizi trestného činu nedopustil.

Na tom, že za koncem programu skutečně stála kauza z Bulovky, se shodují i další zdroje INFO.CZ. Ministerstvo vnitra tak mělo rozhodnout i kvůli obavám, aby nebylo konkurenčními politiky obviněno z podpory migrace. V tomto kontextu je důležité zmínit, že se tak mělo stát v době, kdy se blížila kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny.

Incident se v médiích silně propíral na přelomu let 2016 a 2017. Myšlenka, že kvůli tomu přišel o možnost přesídlení do Česka, Habiba frustruje ještě víc. Tlumočníka, o jehož synovi byla řeč, znal. „Začal pracovat na základně až po mně a neodvedl zdaleka tolik práce. Akorát, že on je nyní v Česku, zatímco mně hrozí nebezpečí v Afghánistánu,“ konstatuje.

Habib se však naděje na život v Česku nevzdává ani po několika odmítnutích. Stále se snaží oslovovat české úřady a doufá, že jednou se s rodinou do bezpečí Evropy skutečně přesune. Chce jít legální cestou. Možnost, že by se vydal po vzoru některých uprchlíků ilegálně, i kvůli bezpečí manželky a dětí zavrhuje.