Exministr Němeček: ČSSD nedokázala ustát brutální atak Babiše, musí do opozice | info.cz

Jste pořád ještě sociální demokrat? A proč?

Ano, jsem sociální demokrat. Bez myšlenek sociální demokracie by dnes neexistoval sociální stát a demokracie, tak jak ji v Evropě známe. Bez sociální demokracie nebo jinak nazvané demokratické levicové strany nemůže dlouhodobě demokratický systém fungovat. A to bez ohledu na to, že sociální demokracie prožívá své kritické období v celé Evropě. Ale krize jsou od toho, aby se překonávaly a třeba byly impulsem k něčemu novému.

Co říkáte na současnou situaci v ČSSD?

V prvé řadě musím připomenout, že jsem dnes již jen řadovým členem strany a jde tedy jen můj soukromý názor. ČSSD je bohužel ve velmi kritické situaci, kdy ztrácí zbytky věrohodnosti i voličské podpory. Základní chybou byl vstup do menšinové vlády Andreje Babiše. Dalo se čekat, že to špatně dopadne. A přesně tak to také dopadlo.

Přiznám se, že mě to opravdu nepřekvapuje. ČSSD měla po posledním volebním výprasku zůstat v opozici a vybudovat reálnou alternativu pro levicové voliče. To se nestalo. Spojovat se právě s panem Babišem, který svou kumulací ekonomické, politické a mediální moci představuje zásadní hrozbu pro demokratický režim, bylo i zásadním etickým pochybením. Vypadá to, že ČSSD nakonec své vládní angažmá opustí, ale s velmi pošramocenou pověstí… Na druhou stranu – lépe pozdě než nikdy.

Sociální demokracie je už více než sto let největší českou levicovou stranou. Tedy když k ní přidáme ještě ten přívlastek „demokratická“. Dnes jsou ovšem podle průzkumů její reálné volební preference na hranici volitelnosti do Poslanecké sněmovny a ČSSD neuspěla ani v EU volbách. Kde vidíte příčiny toho pádu do zapomnění? Kdy a kde to začalo?

To by bylo asi na dlouhé politologické pojednání, a to opravdu není moje parketa. V delší historii asi faktická rezignace na to, že budeme významně oslovovat mladou generaci. Kdo neoslovuje mladé, ten ztrácí budoucnost. No a před několika málo lety jsme nebyli schopni dostatečně razantně, silně a tvrdě zareagovat na brutální atak Andreje Babiše a jeho neuvěřitelně výkonné marketingové mašinerie na levicové voliče. I když to vzhledem k obrovské ekonomické a mediální přesile rozhodně nebyl férový souboj.

Jaké scénáře pokračování to podle vás bude mít?

Jak už jsem řekl, ČSSD dnes už nezbývá nic jiného než rychle odejít do opozice a zkusit v opozici vybudovat alternativu pro levicové voliče. Samozřejmě, že to nepůjde bez nových tváří. Ale např. ministři Maláčová nebo Petříček jsou pro část veřejnosti určitě příjemným překvapením.

Co byly podle Vás největší chyby ČSSD v poslední době?

Tou nejzákladnější chybou byl vstup do vlády Andreje Babiše. Mrzí mě také málo razantní a málo sebevědomé vystupování ČSSD v poslední době.

Zajímal by mě Váš názor na prezidenta a jeho kroky v poslední době. Koneckonců je to také bývalý sociální demokrat.

Pan prezident už mnoho let členem ČSSD není… A co na to říkám? Že mě to moc nepřekvapuje. Miloš Zeman byl vždycky brilantním stratégem a hráčem v mocenské hře. Přímý mandát od voličů výrazně posílil pozici prezidenta republiky a on teď zkouší překolíkovat hřiště. A půjde tak daleko, jak to jen půjde. Spíše mě překvapuje slabost premiéra Andreje Babiše v této strategické partii.

Kdo by podle vás mohl být předsedou, který pomůže ČSSD odrazit se ode dna? Vidíte tam někoho takového?

Nevidím. Ale absenci charismatických lídrů s tahem na branku pociťuje celá politická scéna. Lidem se do nevděčné řehole jménem politika asi holt příliš nechce. Já bych ale určitě sázel na tu úplně nejmladší politickou generaci. Potřebujeme svěží neokoukané tváře s „drajvem“ a chutí měnit věci k lepšímu. Styl, který v současnosti předvádí Piráti, nebo naši dva mladí ministři, které jsem už zmiňoval.

Kdo byl podle Vás nejlepší předseda ČSSD v porevoluční historii?

Budu mluvit raději o úspěšnosti. Ta je lépe měřitelná. Na prvním místě je to bezesporu Miloš Zeman, který přivedl ČSSD k velkému volebnímu vítězství a pak do vlády. A po něm Jiří Paroubek, který ji dokázal zvednout z velkého propadu k výbornému výsledku.

Co říkáte na poslední výroky Marie Benešové z Poslanecké sněmovny – pravda, je to už pár dnů, ovšem jsou dost nezapomenutelné – totiž že si své současné kritiky pamatuje z odposlechů?

Já bych ovšem zrovna tenhle úlet nepřeceňoval. Paní Benešová byly vždycky trochu prostořeká. Pravda je, že v pozici ministryně musí víc vážit každé slovo.

Ptám se i proto, že se nyní ukázalo, že současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se skrze pana Horáčka zajímal o plat Vaší ženy, což vzbudilo velké rozhořčení. Za vašich časů coby ministra takové praktiky nebyly?

Obávám se, že takové nechutnosti byly a budou… Rozdíl byl ale v tom, že když se provalily, tak dotyčný politik z funkce i z politiky rychle a s ostudou odcházel.

Zpět k politickému dění. Má možná koalice, tedy vláda s podporou KSČM, vůbec nějaký smysl?

Z mého pohledu nemá. A neměla ji od samého počátku.

Před pátečním jednáním premiéra Andreje Babiše a předsedy ČSSD Jana Hamáčka s prezidentem Zemanem jsme na INFO.CZ publikovali další možný scénář o změnách ve vládě: Hrad údajně chce na ministerstvo vnitra Pecinu, na ministerstvo zahraničních věcí Kohouta a na MPSV Koníčka. Jak se Vám takové personální šachy zamlouvají?

Já už jsem slyšel tolik různých scénářů, které se pak nepotvrdily, že nemám potřebu toto vůbec komentovat. Jedno je však velmi pravděpodobné. Totiž že vliv prezidenta na vládu i její složení poroste.

Dobře. A co vy vlastně dnes děláte? Politika je přece dost návyková droga…

Tak angažmá ve vrcholové politice je už naštěstí za mnou. Platíte za to hodně vysokou cenu a život je příliš krátký a dá se dělat tolik skvělých věcí... Momentálně vedu jednu malou regionální nemocnici a bojuji se stejnými problémy jako většina ředitelů. Snažím se ji dávat do pořádku ekonomicky, trápíme se s nedostatkem kvalitního personálu, postupně zavádíme nové medicínské programy a tak. A hlavně si užívám hezkého normálního života, kde je na prvním místě moje rodina. Mám teď více času na cestování, turistiku, koníčky... Začal jsem se učit jeden nový cizí jazyk a další mám v plánu. Je nám spolu moc dobře. Hlavně ať nám vydrží zdraví.