Generál Petr Pavel odchází do po čtyřech dekádách do vojenského důchodu. Do politiky se nechystá

Stát by měl umět využít schopností a znalostí vojáků či policistů, kteří odcházejí na konci kariéry z ozbrojených složek, je přesvědčen armádní generál Petr Pavel. Někdejší náčelník generálního štábu a předseda aliančního Vojenského výboru to řekl v rozhovoru ČTK. Pavel dnes končí po 43 letech v armádě. Chce se věnovat přednáškové či poradenské činnosti, vstoupit do politiky se nechystá.

„Bude to samozřejmě veliká změna, v uniformě jsem byl 43 roků a najednou být mimo ten organismus, který se mi stal větší rodinou, pro mě bude velká změna,“ řekl k odchodu z armády Pavel. Poznamenal, že obavy ale nemá a těší se na změnu.

V nejbližší budoucnosti chce zůstat „na vlastní noze“ a věnovat se zejména přednáškám a poradenství. „Budu to dělat tak dlouho, dokud o to bude zájem a dokud mi to bude přinášet uspokojení. Pokud se mezi tím vyskytne něco buď zajímavějšího nebo něco, čemu bych se chtěl věnovat, tak o tom budu přemýšlet,“ řekl. Vstup do politiky už opakovaně odmítl.

Pavel do civilu odchází v 57 letech. Nemyslí si, že by v armádě měli vojáci sloužit do důchodového věku, který je běžný v civilním životě. „Ale na druhou stranu by stát možná mohl zauvažovat o tom, jakým co nejlepším způsobem ty lidi využít,“ řekl na otázku, zda není škoda, když armádu opouští lidé, kteří by jí ještě mohli předávat své zkušenosti.

Poznamenal, že některé země mají službu v armádě nastavenu jako celoživotní zaměstnání. Do vysokých hodností a funkcí se tak dostává více lidí, než by bylo potřeba. „Je to taková umělá zaměstnanost,“ podotkl. Je přesvědčen, že armáda šla modelem krátkých úvazků správnou cestou, protože tak může regulovat počet vojáků ve vysokých hodnostech.

Stát by ale podle něj měl lidi, do jejichž přípravy a vzdělání investoval značné prostředky, maximálně zužitkovat. „Tím neříkám, že by pro každého vojáka mělo být teplé místo ve státní správě, ale přesto si myslím, že zkušenosti a kontakty, které mají, by využitelné být měly,“ zdůraznil.

Vojáci a policisté by se podle něj mohli uplatnit v krizovém řízení od krajské úrovně až po Bezpečnostní radu státu. Poznamenal, že bezpečnostní aspekty je potřeba zvažovat v mnoha oblastech, od energetické, dopravní až po zdravotnictví. „Teď je stát nechává odejít do soukromého sektoru, což firmy uvítají, ale myslím, že to je škoda,“ řekl.

On sám od státu žádnou nabídku nedostal. Bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) v minulosti zmínila, že by Pavel mohl pracovat jako její poradce. „Paní ministryně o tom hovořila spíš jednostranně, nebavili jsme se o tom konkrétně,“ řekl. Svou pomoc nabídl současnému ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi (za ANO). „Ale ne na konkrétní místo poradce, nechci být v zaměstnaneckém poměru,“ dodal.