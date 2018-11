Hamáček by teď pro pád vlády nehlasoval. O dalším postupu ČSSD rozhodne do pátku

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček by teď pro opoziční návrh na vyslovení nedůvěry vládě nehlasoval. V České televizi dnes také řekl, že opozice nemá plán pro případ pádu kabinetu. Pokud ČSSD odejde z vlády, nahradí ji hnutí Svoboda a přímá demokracie, uvedl. Zdůraznil však, že ČSSD o svém stanovisku teprve rozhodne. Předsednictvo strany se stejně jako poslanecký klub sejde zřejmě ve středu, řekl. Do pátku strana definitivně oznámí svůj postup.

Hamáček by za nejlepší považoval, kdyby vláda pokračovala bez premiéra Andreje Babiše a zátěže Čapího hnízda. Z dosavadních jednání je ale podle něj evidentní, že ANO touto cestou jít nechce.

Opozice chystá na příští týden hlasování o nedůvěře vládě, sama ale nemá dost hlasů na to, aby vláda padla. Současné politické napětí vyvolala reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej novinářům řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym. Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání. Babiš ve středu uvedl, že jeho syn byl v minulosti na Krymu, rozhodně ale nešlo o únos. Dodal, že jeho syn je psychicky nemocný. Hamáček dnes řekl, že Babiše mladšího by měl co nejdříve vyšetřit nezávislý odborník.

Babiš tento týden dvakrát uvedl, že by za investigativním natáčením novinářů mohla stát rozvědka. Ve středu se pozastavil v souvislosti se skrytou kamerou nad výbavou novinářů, která podle něj naznačuje, že by za ní mohli stát bývalí či současní zaměstnanci rozvědky. V pátek řekl, že okolnosti kauzy jsou hodné rozvědky. "Možná zahraniční, možná i české. Bůh ví," řekl Babiš. Brýle se skrytou kamerou jsou i na českém trh dostupné.

Pod Hamáčka jako ministra vnitra spadá Úřad pro zahraniční styk a informace (UZSI), tedy zpravodajská služba s vnější působnosti, neboli rozvědka. Hamáček jednoznačně vyloučil, že by UZSI měl s kauzou něco společného. Řekl, že pokud Babiš mluví o rozvědce, tak čeká, že to vysvětlí, nebo se omluví.

Na otázku, zda by kauza Babiše mladšího mohla znamenat pro ČR bezpečnostní problém, Hamáček řekl, že by měl premiér svolat výbor pro zpravodajskou činnost. K případu by se tam vyjádřily všechny tři české tajné služby.