Hamáček: Koaliční smlouvu pokládám za vyřešenou. Podle Babiše bude do pátku hotovo

„S panem Babišem jsme řešili hlavně otázky koaliční smlouvy, dospěli jsme k textu, který je pro ČSSD akceptovatelný a řeší všechny věci, které bylo třeba vyřešit. S návrhem seznámím vedení sociální demokracie,“ uvedl Hamáček. Přesná ustanovení nechtěl prozradit. „Chci, aby to nejdřív slyšeli kolegové z vedení ČSSD,“ uvedl.

Na dotaz, zda dohoda obsahuje požadavek, aby premiér odstoupil v případě demise všech ministrů ČSSD, Hamáček odpověděl, že ano. Vyřešena je podle něj i podmínka sociálních demokratů, aby v případě odsouzení skončil člen vlády. „Z mého pohledu ano, počkejte si na konkrétní text,“ uvedl Hamáček. „Nevidím důvod, aby byl někdo odsouzen,“ řekl k tomu Babiš s odkazem na to, že státní zástupce minulý týden v kauze Čapího hnízda zrušil stíhání čtyř lidí. Babišovu stížnost však žalobce zamítl jako nedůvodnou.

Zmíněno je v textu koaliční dohdy podle Hamáčka také fungování Sněmovny, i když neobsahuje konkrétní jména. ČSSD chtěla odvolat některé poslance SPD z funkcí v dolní komoře či jejích výborech. „Nevidím důvod, abychom se vrátili do října minulého roku,“ řekl po schůzce Babiš s odkazem na začátek ustavování Sněmovny po volbách.

V pátek se kvůli dohodě sejde předsednictvo ČSSD i poslanecký klub ANO. „Myslím, že ano,“ řekl Babiš na dotaz, zda budou poslanci jeho hnutí podle něj s dohodou spokojení. Nevyloučil to, že by ANO mohlo do nového kabinetu nominovat některé jiné ministry. „Nedá se to vyloučit,“ uvedl. Konkrétní resorty odmítl jmenovat.