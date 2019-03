Hamáček podpořil ministra Petříčka. Chtěl by ho ve vedení ČSSD

Předseda ČSSD Jan Hamáček by chtěl ve vedení ČSSD ministry i komunální a regionální politiky. Pochválil spolupráci s Romanem Onderkou, který by měl být na nadcházejícím stranickém sjezdu v Hradci Králové jediným kandidátem na prvního místopředsedu. Do vedení chce Hamáček ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který to dříve svázal se svým dalším působením v roli ministra. Novinářům Hamáček také řekl, do sociální demokracie vstoupí do sjezdu ministr zemědělství Miroslav Toman. ČSSD ho do této funkce jako nestraníka nominovala.

Hamáček, který s největší pravděpodobností obhájí funkci v čele sociální demokracie, zmínil vedle Onderky a Petříčka na dotaz, koho by chtěl do stranického vedení, i další jména. Jednalo se o ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, místopředsedu Sněmovny Tomáše Hanzela a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu. "Výběr je relativně široký a delegáti rozhodnou," uvedl Hamáček.

Za ne úplně šťastné Hamáček pokládá dřívější Petříčkovo vyjádření, že pokud na sjezdu neuspěje, zváží setrvání v ministerské funkci. Petříček o víkendu svá dřívější slova mírnil. Hamáček zdůraznil, že je s ním v čele diplomacie spokojený. "Dělá prozápadní, proevropskou, proalianční politiku, což je i politika sociální demokracie," řekl. Na sjezdu bude Petříček mít Hamáčkův hlas.

Na sjezdu chce Hamáček otevřít debatu o směřování ČSSD, strana se musí podle něho nachystat na změny ve spolčenosti, jako jsou robotizace a digitalizace. Součástí cílů ČSSD bude v této souvislosti podle něho také zkrácení pracovní doby. ČSSD bude podle Hamáčka prosazovat, aby se v prvním kroku ještě v nynějším volebním období zkrátila o půl hodiny týdně.

Nejdříve na sjezdu ČSSD představí hlavní téma pro květnové volby do Evropského parlamentu. Před delegáty vystoupí straničtí kandidáti. Hamáček uvedl, že by pokládal za "adekvátní", pokud by strana ve volbách dosáhla zisku asi osmi procent hlasů, jak ji nyní přisuzují některé průzkumy.

Rezervovaně se Hamáček staví k hlasům, aby ČSSD svolala letos další sjezd, pokud by v evropských volbách propadla. "Pokud někdo chce svolávat mimořádný sjezd dva měsíce poté, co proběhne sjezd řádný, právo na to má. Otázka je, co by sjezd řešil," uvedl. Podotkl, že pokud někdo má "zázračný recept", který zajistí ČSSD do několika měsíců 30 procent hlasů, může jej sdělit delegátům nynějšího sjezdu. "Nic takového jsem nezaznamenal," dodal.