Hamáčka by ve vedení Sněmovny nahradil poslanec Hanzel

Pokud členové sociální demokracie ve vnitrostranickém referendu schválí vstup do vlády s hnutím ANO a šéf strany Jan Hamáček se stane členem kabinetu, ve funkci místopředsedy Sněmovny by ho měl vystřídat poslanec Tomáš Hanzel (ČSSD). V úterý se na tom shodl poslanecký klub strany.

Hamáček byl v minulém volebním období předsedou Sněmovny, po loňských podzimních volbách se stal jedním z místopředsedů. Výsledky stranického referenda by měla ČSSD vyhlásit v pátek. Pokud se členská základna vysloví pro vstup do vlády s ANO, kterou by měli tolerovat komunisté, Hamáček by se měl ujmout funkce ministra vnitra.

Hanzel byl od roku 2006 primátorem Karviné, začátkem letošního roku ho nahradil Jan Wolf (ČSSD). Hanzel funkci opustil kvůli tomu, že se stal poslancem. O odchodu hovořil dlouhodobě a tvrdil, že oba posty jsou náročné a není možné je skloubit.