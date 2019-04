Hra o zástupce ombudsmanky. Nečinnost politiků blokuje volbu | info.cz

Výběr zástupce ombudsmanky, kterého sněmovna minulý týden nezvolila, vázne. „K tomuto tématu nemám žádné sdělení,“ reagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz INFO.CZ, zda prezidentská kancelář již obdržela výzvu dolní komory, na jejíž základě by měl Miloš Zeman rozhodnout o dvou nominacích na tento post. Stejně je na tom Senát, který má podle zákona taktéž právo navrhnout dvě jména. Ani tam podle našich zjištění výzva sněmovny nedorazila. Podle zákona přitom poté, co sněmovna minulý týden nezvolila ani jednoho z původních kandidátů, začala běžet šedesáti denní lhůta pro druhé kolo volby. Situace tak znovu dává důvod k otázce, nakolik je celý proces výsledkem politických dohod.

Pro pochopení je klíčová stručná rekapitulace: Sněmovna minulý týden nezvolila ani jednoho ze dvou kandidátů na místo zástupce ombudsmanky. Post neobhájil Stanislav Křeček, který obdržel pouhých pětadvacet hlasů, ale neuspěla ani jeho vyzyvatelka Markéta Selucká, přestože ji volil víc než dvojnásobek poslanců, přesně třiašedesát. Čím to? Přestože to prakticky nikdo z politiků otevřeně nechce potvrdit, za celým manévrem s nezvolením zástupce veřejného ochránce práv je snaha Křečka zůstat v úřadu na neurčito. A někteří poslanci mu v tom asistují.

Ostatně jsme o tom psali už před prvním kolem první volby – za prodloužením mandátu bývalého poslance sociálních demokratů a současného zástupce ombudsmanky je podle našich informací z několika na sobě nezávislých zdrojů dohoda se zástupci hnutí ANO, částí poslaneckého klubu sociální demokracie a nejspíš také s některými komunisty, případně se zástupci SPD. A výsledek v úvodu zmíněného hlasování naše informace potvrdil. Velká část poslanců nehlasovala ani pro jednoho z kandidátů, zároveň ale nesnížili kvórum, prostě jen do volební urny naházeli nevyplněné lístky.



Proto taky nakonec nikoho nezvolili, což je do jisté míry bezprecedentní situace. Křeček, který ve svém končícím funkčním období proslul především spory s ombudsmanskou Annou Šabatovou, takový postup hájí tím, že poslanci budou moct na začátku příštího roku, kdy končí mandát i Šabatové, zvolit ombudsmana a jeho zástupce současně. Prý se tak půjde vyhnout vzájemným rozepřím. Kde se v něm z ničeho nic bere tolik ohleduplnosti, neprozradil. Podstatné je ale to, že na jeho značně divoký plán kývla také vládní koalice.

Jinak si nelze nečinnost politiků, jejímž efektem je blokáda volby, vysvětlit. A jen pro pořádek: redakce INFO.CZ požádala o vyjádření také předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, leč neúspěšně. O věci jsme mluvili s expertem na ústavní právo Janem Kyselou. „O dohodě nic nevím, ale přidám-li k vašim informacím článek Stanislava Křečka, který v LN vybízel, aby nebyl nikdo zvolen, nezdá se to úplně nepravděpodobné,“ říká Kysela. Křečkova logika věci podle něj nicméně není úplně silná.

„Byla-li hlavním argumentem vhodnost sestavit sehraný tým ombudsmana a jeho zástupce, odsunutí volby žádnou zárukou není – nikde není řečeno, že se sněmovna bude řídit právě tímto zřetelem,“ vysvětluje právník. Pokud jde o samotné nezvolení z minulého týdne, podle Kysely to striktně vzato neznamená, že se prodloužilo funkční období stávajícího zástupce ombudsmana, které je ze zákona šestileté, nýbrž že „pouze“ působnost vykonává osoba, jejíž funkční období už skončilo, a to až do složení slibu nástupcem.

„Účel je vcelku akceptovatelný: zachovat akceschopnost instituce,“ uvažuje Kysela, avšak dodává, že tato kauza ukazuje rizika takového řešení. Zákon o veřejném ochránci práv totiž podle něj nepředpokládá, že se neděje nic. „Další volba má proběhnout do šedesáti dnů, takže Senát i prezident republiky mají navrhovat kandidáty a Poslanecká sněmovna hlasovat. Pokud by se rozšířila povědomost o dohodě, o níž hovoříte, lze účinně pochybovat o ochotě někoho nechat se navrhnout, aby vyplňoval čas do ledna,“ myslí si Kysela.



„Pokud nicméně Senát a prezident republiky navrhnou kandidáty, měla by Poslanecká sněmovna hlasovat,“ dodává expert v rozhovoru pro INFO.CZ. Proces, kterým by Senát spustil nominační mechanismus, ale podle našich zjištění stále nezačal, to samé vyplývá z reakce mluvčího prezidenta. Přitom – jak upozorňuje Kysela – do ledna, kdy politici začnou vybírat nástupce či nástupkyni ombudsmanky, by šlo volbu jejího zástupce zvládnout ještě několikrát.

A i kdyby Senát i prezident své nominace v standardních lhůtách dodali, mají poslanci podle Kysely v zásobě ještě jeden obstrukční mechanismus. Podle něj je docela dobře možné, že v danou chvíli začne sněmovna volbu odkládat, tj. vyřazovat z pořadu schůze. „To by ovšem bylo patrně v rozporu se zákonem,“ konstatuje právník. Co dodat?



„Zřejmě jakékoli řešení jde obrátit ke zlému: neshoda prezidenta republiky a Senátu může vést k uprázdnění místa ústavního soudce, někdy i dlouhodobému,“ říká Kysela s tím, že tomu lze čelit provizorním pokračováním soudce končícího. „Na našem příkladu však vidíme, že z pojistky pro případ patu se dá pořídit nástroj k faktickému prodloužení funkčního období,“ uzavírá expert na ústavní právo rozhovor pro INFO.CZ.