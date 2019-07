I Slovensko má lepší pozici. Česko šance na silné portfolio v Bruselu nemá, tvrdí politolog | info.cz

Česko může nabídnout do Evropské komise dvě kandidátky, napsal v neděli na Facebooku premiér Andrej Babiš. Podle ministra životního prostředí by to vedle stávající eurokomisařky Věry Jourové mohla být i europoslankyně a nově zvolená místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. Babiš by chtěl pro Česko silné portfolium, politolog Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů však pochybuje, že se mu to podaří.