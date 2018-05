Jednání o vládě: Babiš nemá čas, s Hamáčkem se sejde až v pondělí

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a předseda ČSSD Jan Hamáček se tento pátek kvůli dalšímu jednání o vládě oproti původním plánům nesejdou. Předseda hnutí ANO Babiš navrhl přesun jednání na pondělí a Hamáček mu vyhověl, sdělil mluvčí sociální demokracie Petr Vurbs. Náhradní čas, místo a formát jednání se budou ještě domlouvat, dodal. ČSSD a ANO pracují na programovém prohlášení a koaliční smlouvě, případný menšinový kabinet by měla tolerovat KSČM.

Na dokončení programového prohlášení možného kabinetu během tohoto týdne pracují místopředsedové ANO Richard Brabec a ČSSD Jiří Zimola. V kontaktu byli na dálku kvůli Brabcově účasti na výjezdu vlády v demisi do Jihomoravského kraje. Podle představ ANO by se mohly všechny záležitosti vyřešit do konce tohoto týdne, Zimola o tom ve středu s odkazem na možné připomínky z obou stran pochyboval.

Babiš, Hamáček a také předseda KSČM Vojtěch Filip se naposledy setkali před týdnem v Poslanecké sněmovně. Výsledky jednání nekomentovali, Hamáček pouze uvedl, že rozhovory budou pokračovat v tomto týdnu. O víkendu postup v jednáních probírali sociální demokraté při zasedání ústředního výkonného výboru v Hradci Králové, v úterý se tématem zabýval také republikový výbor ANO. Oba stranické orgány jednání podpořily, i když hlavně v případě ČSSD byly postoje rozporuplné.

Zatímco jednání o programu považují strany více méně za ukončené, problematické by mohly být některé požadavky ČSSD na pojistky v koalici. ANO se zatím staví odmítavě k návrhům, aby člen kabinetu v případě prvoinstančního odsouzení musel rezignovat či aby premiér i zbytek vlády skončili při demisi všech ministrů ČSSD. Sociální demokraté také požadují odvolání zástupců SPD z některých významných funkcí v Poslanecké sněmovně.