Ještě větší horor, než jsem si představoval. Ministři nemají šetření v krvi, říká Babiš

Ve sněmovně se vedou vášnivé debaty o plánování deficitních rozpočtů v době růstu, ačkoli nakonec rozpočty deficitní nejsou. Není to zbytečné?

Tam hraje roli mnoho věcí. Pro mě je podstatné, že máme například přebytkový důchodový účet. Jednání obvykle začínají na deficitu až 200 miliard korun. Pro letošek skončila na 40 miliardách. Je pravda, že stát má rezervy. A že bychom měli snižovat i počet úředníků a náklady. No ale to by to všichni ministři museli mít v krvi. Pokud to nemáte geneticky, pokud jste nikdy nedělal na sebe, což vás naučí šetřit, je to těžké.

Bojovali jsme i se zákonem o státní službě. My jsme přišli na ministerstva, kde si státní tajemník dělal, co chtěl. Na ministerstvu zdravotnictví si sám určoval odměny, dělal personální změny a ministr Vojtěch tam chvíli byl v podstatě do počtu. Donutit některé ministry při současných zákonech a pravidlech, aby snižovali náklady, jde ztěžka, ale s ministryní Schillerovou budeme pokračovat v tlaku na ministry, aby v provozu šetřili.Postupně to jde, ale například smlouvy IT firem, které ovládly jednotlivé rezorty, se mění velmi těžko.

Když jste do politiky vstupoval, říkal jste, že deficit je ztráta, a pokud by vám někdo postavil byznysplán se ztrátou, tak byste ho vyhodil.

To jsem ještě netušil, jak funguje stát.

A když jste to zjistil, tak jste to přehodnotil?

Stát má v porovnání s firmami úplně jiné účetnictví. Nemá podrozvahy, nekonsoliduje… Je to velký rozdíl. A je to ještě větší horor, než jsem si představoval.

