Kandidát na šéfa KDU-ČSL Jurečka: Chci mluvit o klimatické změně, je zásadní pro život našich dětí

Dosavadní první místopředseda lidovců Marian Jurečka se přihlásil k tomu, že chce usilovat o vedoucí post. Předsedou se chce stát na základě několikaměsíčního rozmýšlení. Zaměřit se chce na tradiční témata, ale i nové oblasti. „Chtěl bych zdvihnout palčivá témata, která zůstávají trochou stranou zájmu, i když jsou naprosto zásadní pro budoucnost. To je otázka zvládnutí klimatické změny, reakce na ni, aby to byla dostatečná priorita státu i obecně společnosti. Pokud tu chceme mít život i pro naše děti a vnoučata, tak musíme začít brát některé věci vážně,“ říká Jurečka v rozhovoru pro INFO.CZ. Jak chce nalákat nové voliče? A bude bojovat za propojování s dalšími středopravými stranami?

Proč jste se rozhodl kandidovat na předsedu KDU-ČSL?

Byla za tím diskuse s mnoha lidmi uvnitř KDU-ČSL i mimo, z různých oborů podnikatelské i nepodnikatelské sféry. Já jsem se s nimi radil, zda moje kandidatura a mé schopnosti mohou pomoct KDU-ČSL, pokud bych byl v pozici předsedy. Diskutovali jsme o tom samozřejmě i doma s rodinou.

A nakonec jsem dospěl k rozhodnutí, že nabídnu delegátům svou kandidaturu a bude to na jejich zvážení.

Představovali pro vás nějaký impuls i další kandidáti na vedoucí pozici: předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek a poslanec Marek Výborný?

Zásadní roli zveřejnění jejich kandidatury nehrálo. Já jsem nad svým rozhodnutím vedl rozhovory zhruba poslední čtyři měsíce. To, zda se oni přihlásí, nebo ne, pro mě nebylo klíčové. Kdybych v diskusích naznal, že mi většina lidí říká, že nemůžu mít žádnou pozitivní nabídku pro KDU-ČSL, tak bych do kandidatury nešel bez ohledu na protikandidáty. Není to pro mě žádné dobývání osobního kariérního cíle. To nemám zapotřebí.

Co byste tedy chtěl do strany přinést?

Za mou osobu je to politická, manažerská, vládní, legislativní a svým způsobem i mezinárodní zkušenost.

A pak bych měl ambici dělat některé činnosti v rámci KDU koncepčněji a strategičtěji a přinést větší důraz nejen na naše tradiční témata jako sociální politika, rodina, zemědělství či venkov. Chtěl bych ale zdvihnout i palčivá témata, která zůstávají trochou stranou zájmu, i když jsou naprosto zásadní pro budoucnost. To je otázka zvládnutí klimatické změny, reakce na ni, aby to byla dostatečná priorita státu i obecně společnosti. Pokud tu chceme mít život i pro naše děti a vnoučata, tak musíme začít brát některé věci vážně.

Nejde o téma, které se bude vašim tradičním a konzervativnějším voličům špatně „prodávat“?

Já si myslím, že situace ve společnosti se mění. Když vidíte poslední průzkumy v Česku i v rámci EU, tak už dnes skoro 80 procent lidí říká, že vnímají hrozbu změny klimatu vážně. Mluví o otázce životního prostředí, nedostatku vody a tak dále. Cítíme, že by se s tím mělo něco dělat.

Myslím, že pro konzervativní voliče je něco naprosto přirozeného, že velkou hodnotou je i kvalita života a přístup k životnímu prostředí. I pro lidi, kteří mají vztah k víře, je důležité to, co definoval papež František ve své encyklice Laudato si´. Je to jasná zpráva, že jde o konzervativní téma, ale zároveň reaguje na vývoj společnosti a snaží se přinášet moderní řešení.

V jakém stavu se podle vás KDU-ČSL v současnosti nachází? Má potenciál nalákat nové voliče?

Já dnes hodnotím KDU-ČSL po osmi letech ve vedení jako stranu, které je ekonomicky a personálně stabilizovaná. V roce 2010, kdy jsme nastupovali, byla situace diametrálně odlišná. Jsme i dobře politicky etablovaní. Nyní je důležité přidat důraz na kompetentnost. Do budoucna je potřeba dobrá komunikace.

KDU musí přinášet nejen témata, která se dobře komunikují, ale jsou i dobře promyšlená a mohou zlepšit kvalitu života lidí, aniž by šlo o populismus.

Co se týče otevřenosti, tak o tu se snažím dlouhodobě. Pokud se podíváte na Olomoucký kraj, v němž je můj obvod, tak jsme jako jediní udělali v roce 2017 lepší volební výsledek než předtím. To souvisí s tím, že pokud se podíváte, kdo je za náš kraj v senátu, tak je to například Lumír Kantor, kterého jsem oslovil pro kandidaturu a který je nestraníkem. Je to poměrně silná osobnost v regionu. Také je to senátorka Jitka Seitlová. Když kandidovala na společné kandidátce se Stranou zelených, tak nebyla naší členkou. Nyní už je.

To je podle mě potřebný koncept: být odvážný v oslovování nejen širších voličských skupin, ale i významných osobností. Snažím se to dělat prakticky a chtěl bych, abychom v tom ještě více pokračovali i ve vícero regionech.

Jak můžete osobnosti nalákat? Co jim chcete nabídnout?

Kompetentní, věrohodnou, dlouhodobě promyšlenou politiku.

Tito lidé mají většinou už poměrně velké zkušenosti, jak životní, tak profesní. Jsou to lidé, kteří přemýšlí nad tím, s kterým politickým subjektem případně spojit své jméno a svůj kredit.

Myslím, že KDU-ČSL toto může nabídnout. Jen je potřeba na tom více koncepčně pracovat.

Zároveň nesmíme zapomenout na vlastní stranickou strukturu, kterou je třeba budovat a vzdělávat. To v kraji, odkud jsem, děláme už osm let.

Mám si to představit tak, že si vytipujete konkrétní osobnosti, které pak budete oslovovat s nabídkou spolupráce?

Snažím se s některými osobnostmi spolupracovat už dnes při různých konzultacích v oblastech hospodářských nebo životního prostředí. Dnes přichází čas, kdy je potřeba s těmito lidmi začít diskutovat například nad dalšími senátními volbami, které budou za dva roky. Tyto věci se nerodí rychle.

Dalším velkým tématem je propojování středopravých stran. Na tom byste chtěl zapracovat, pokud byste stanul ve vedení strany?

Já jsem byl ten, kdo byl poměrně velkým příznivcem koalice se STAN v roce 2017. Bohužel byl tehdy velmi krátký čas spojení vykomunikovat jak směrem k veřejnosti, tak dovnitř stran. Z chyb, které jsme tehdy udělali, bych se chtěl hodně poučit. Myslím, že je potřeba tyto věci dělat tak, aby to dávalo smysl a dalo se to vysvětlit.

Domnívám se, že by se toto téma mělo diskutovat například ve spojitosti se senátními volbami, kdy se nám to už i teď v některých obvodech daří. Třeba krajské volby k tomu nabízí poměrně velký prostor. Nelimitují nás tu žádná kvóra. To je tedy podle mě ten horizont, kde si to můžeme ve větší míře poprvé vyzkoušet.

Na poslanecké úrovni byste se do toho tedy nepouštěl?

V prvé řadě chci, abychom budovali opravdu dlouhodobě dobře vnímanou značku KDU-ČSL jako záruku promyšlené a nepopulistické politiky. Jsem si ale vědom toho, že dnešní roztříštěnost podporuje dominanci jedné strany, která nemusí být přínosná pro společnost.

Nicméně limitem diskusí o spolupráci na parlamentní úrovni je otázka kvóra. Pokud se nepodaří toto změnit, tak je to limitující faktor.

Do jaké míry by se měl předseda lidovců vymezovat vůči premiérovi Andreji Babišovi nebo prezidentovi Miloši Zemanovi?

Předseda strany, a to vnímám jako důležitou věc, musí být člověk, který myslí strategicky, má promyšlená variantní řešení a samozřejmě taky v některých okamžicích umí nemlčet. Když je to zásadní, tak má pozvednout svůj hlas a upozornit na některé věci.

Kdo mě sleduje dlouhodobě, tak ví, že já nemám ambici permanentně kritizovat premiéra nebo prezidenta. V mnoha věcech jsem oba ocenil či pochválil.

Pana prezidenta například za jeho zahraniční ekonomickou diplomacii, ale i za jeho postoje v oblasti ochrany hodnot naší národní identity v oblasti migrace a podobně.

U pana premiéra jsem v pátek ve sněmovně ocenil jeho zahraniční nasazení.

Já se snažím vyjadřovat vždy konkrétně a věcně. Pokud je něco zásadního, s čím člověk souhlasit nemůže – například kultura vyjadřování, kdy si myslím, že prezident jako státník by měl jít příkladem, tak to řeknu. Snažím se budovat vztahy takové, abychom diskutovali věcně.

Pokud opravdu stanete v čele lidovců, budou vaším prvním „testem“ květnové volby do Evropského parlamentu. S čím by podle vás do nich lidovci měli jít?

Kdybych to měl říct nejkratší formulací, tak bych to definoval takto: chceme lepší EU. Jsme prostě strana, která dlouhodobě podporuje evropskou myšlenku. Toto společenství má smysl a obrovskou přidanou hodnotu z hlediska stability, míru a ekonomické prosperity. Samozřejmě je ale i mnoho věcí, u nichž vidíme, že jsou špatně nastavené. EU se dostává do fáze, kdy neumí reagovat pružně. Své občany příliš zahlcuje administrativou a podobně.

Na to chceme upozorňovat a to chceme opravdu zásadním způsobem měnit.

Mám velkou radost z toho, že se ukazuje, že pro to prostor je. Manfred Weber, který je kandidátem evropských lidovců na příštího předsedu Evropské komise, je opravdu kriticky uvažující člověk, který si uvědomuje i věci v návaznosti na migraci, nesmyslnost povinných kvót a podobně.

Myslím si, že spousta rozumně uvažujících občanů ČR by mohla vnímat, že to není žádný extrémní kandidát, jak tady někdy slibují Tomio Okamura a podobně, ale je to člověk, který chce posouvat věci dobrým směrem.

Vnímáte tyto volby vůbec jako důležité? Bude to pro vás signál, jak se daří, nebo nedaří lidovcům?

Vnímám je jako hodně důležité. My si v Česku málo uvědomujeme, že většina věcí, které ovlivňují náš život, jsou už dnes ve svém původním záměru tvořeny právě na půdě orgánů EU. Tam se sbíhají podněty z jednotlivých států. Na radách ministrů, v rámci jednání Evropské komise a Evropského parlamentu se nastavují parametry, které jsou následně za dva, tři roky překlápěny do národních legislativ. Je naprosto zásadní, abychom nestáli na konci a neříkali, jak je co špatně, ale abychom uměli podpořit dobré věci už na začátku.

Čekáte, že se před sjezdem vaší strany objeví ještě další kandidát na předsedu? Spekuluje se o senátorovi Jiřím Čunkovi.

Může povstat i kdokoliv na sjezdu. Já to nevylučuji. Myslím, že je dobře, že v situaci, kdy Pavel Bělobrádek (současný předseda KDU-ČSL – pozn.red.) nekandiduje a začíná se psát určité nové období v dějinách KDU-ČSL, že přichází vícero kandidátů a diskuse bude bohatá.

Čekáte vyhrocený boj?

Ne, já čekám férový a slušný nikoliv boj, ale nabídku dobrých nápadů, jak KDU-ČSL dále rozvíjet.

Chystáte se objíždět regiony a přesvědčovat straníky, aby vás podpořili?

Já regiony objíždím celých osm let, jsem v kontaktu s lidmi napříč všemi kraji. Dělal jsem to i jako ministr.

Pro mě to není dobývání kariérního cíle a uspokojení základní touhy. To mám v životě nastaveno jinde. Jen nabízím své schopnosti a nasazení.