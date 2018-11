Kauzu Čapí hnízdo spustil Chovanec, píše se v článku. Už ho šetří policie

„Policie prověřuje veškeré informace ze článku a pravděpodobně to skončí podáním na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS),“ prohlásil Hamáček. Článek je postavený na tvrzení čtyř policistů, kteří by podle ministra zřejmě vůbec neměli mít informace ze spisu ke kauze. Také Chovanec na jednání výboru uvedl, že podá podnět policejní inspekci, aby se tvrzením policistů zabývala.

V textu zveřejněném na serveru bývalého novináře Mladé fronty Dnes (MfD) Marka Přibila policisté mimo jiné tvrdí, že hlavní vyšetřovatel případu dostal za kauzu post zástupce odboru hospodářské kriminality, jelikož „je tvárný“. Uvádí také, že Chovanec dal pokyn k vyšetřování případu „z důvodu zájmu ČSSD snížit nebo odstranit politickou konkurenci, což se nepodařilo. Ale minimálně uvedená trestná činnost zločinného spolčení blokovala sestavování vlády.“

Podle výboru pro bezpečnost by se měla GIBS do budoucna obecně více zabývat úniky ze spisů. Členové výboru uvedli, že by se problém měl stát jednou z priorit inspekce.

Babiš čelí trestnímu stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo. Ta patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu, poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci pro malé a střední podniky. Po několika letech se farma opět vrátila do skupiny Agrofert.