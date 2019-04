Klausovi mladšímu nejde o sněmovnu, buduje si zázemí pro kandidaturu na prezidenta | info.cz

Ohlášený vznik nového politického projektu Václava Klause mladšího není míněn ani tak směrem k příštím volbám do poslanecké sněmovny jako spíše zázemí pro kandidaturu na prezidenta. Shodují se v tom experti oslovení redakcí INFO.CZ. „Osobně bych smysl nové strany pro Václava Klause ml. viděl spíše jako určitého nosiče a podpory v příštích prezidentských volbách, než jako něco, co by bylo schopné se výrazně prosadit ve volbách do sněmovny,“ říká například politolog Lubomír Kopeček.

Jeho kolega Ladislav Cabada pak připomíná, že bylo již delší dobu jasné, a tedy již předtím, než byl vyhozen z ODS, že se Václav Klaus mladší pokusí založit novou politickou stranu. „Také ideový profil se obecně dal vytušit: protiintegrační postoje, antiliberalismus, panslovansky založený nacionalismus s příměsí tradicionalismu,“ vypočítává základní body ideového ukotvení příští strany Václava Klause.



Odkaz na rodinu, o kterém se syn exprezidenta zmínil, je podle Cabady zjevně založen na „ochraně tradičního soužití muže a ženy“. A pokud jde o zacílení na venkov, Cabada má za to, že se kryje s volební podporou Miloše Zemana v prezidentských volbách. „Snaha převzít voliče SPD a části ODS se asi také dala čekat, názory VK mladšího se k SPD, ale v některých tématech i KSČM, dlouhodobě posouvaly.“

„Celé to pak spojuji i s ambicí vybudovat si zázemí pro kandidaturu na prezidenta,“ uzavírá ve shodě s Kopečkem Cabada v rozhovoru pro INFO.CZ. Kopeček pak připomíná, že je profilově Václav Klaus mladší nepochybně umístitelný někam na pomezí ODS a SPD. „Nicméně už z toho je patrné, že tento politický prostor je v tuto chvíli zaplněný,“ upozorňuje Kopeček.



Jinak řečeno, pokud nedojde k nějaké velké krizi u zmíněných dvou stran, Kopeček hovoří například o destrukci image Tomia Okamury v důsledku nějakého velkého skandálu, těžko si lze podle něj představit, že by se dokázal Klaus s novou stranou úspěšně prosadit. „Navíc bude pro etablování nové strany a prosazení v parlamentních volbách potřebovat vybudovat větší organizační zázemí, což není v podmínkách Česka jednoduché,“ uvažuje Kopeček.

„S výjimkou své osoby a Institutu Václava Klause nemá v tuto chvíli takřka nic. V ODS to nevypadá, že by ho nějaká větší skupina příznivců následovala.“ To vše Kopečka vede k úvaze, že Klaus bude zakládat novou stranu primárně kvůli příští volbě prezidenta, než jako něco, co by bylo schopné se výrazně prosadit ve volbách do sněmovny. „V silně personalizovaných prezidentských volbách s jedním volebním obvodem může mít takový kandidát šanci na slušný výsledek,“ uzavírá Kopeček.