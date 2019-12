Kolik mají „Babišovy“ firmy skutečně vracet? Známe to hlavní číslo z unijního auditu | info.cz

Firmy ze svěřenských fondů Andreje Babiše by měly vrátit celkem 235 milionů korun z unijních dotací. Tato částka je zmíněna v dokumentech, které do Prahy dorazily z Bruselu a do nichž INFO.CZ nahlédlo. Původně Evropská komise navrhovala vrátit zhruba 450 milionů korun. Částku tedy snížila zhruba na polovinu.