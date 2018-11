Komunisté Babiše ve sněmovně podpoří. Poslanci budou poslušní, slibuje Filip

Širší vedení KSČM na dnešním jednání doporučilo poslaneckému klubu strany, aby se v pátek postavil proti návrhu opozice vyslovit nedůvěru vládě. Klub by podle ústředního výboru KSČM měl hlasovat jednotně. Novinářům to po zhruba dvouhodinovém zasedání, na kterém vystoupil i premiér Andrej Babiš (ANO), řekl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Klub KSČM bude o svém postoji hovořit ještě v pátek ráno. "Ústava říká, že poslanci nemohou přijímat příkazy. Toto je doporučení poslaneckému klubu, ale jak znám členy našeho klubu, tak doporučení budou respektovat," konstatoval Filip. Sám bude v souladu s doporučením výboru hlasovat, dodal.

Většina debaty na výkonném výboru podle Filipa prokázala, že členové KSČM nevěří "umělé mediální kauze" kolem Babišova syna. Pouze dva ze 16 příspěvků se týkaly tohoto případu, ostatní představitelé komunistů se zajímali o to, jak vláda v čele s ANO plní dohodu o toleranci podepsanou s KSČM.

Za novou informaci označil Filip pouze to, že Babišův syn je podle dnešního premiérova vyjádření přes deset let švýcarským občanem. "Takže spekulace o tom, že někam syna uklízel, jsou zcela nepodložené, dokonce bych řekl, že je to totální lež," uvedl Filip. Kauza podle něj nezatěžuje vládu, kabinet plní své úkoly a nenechal se rozkývat umělou kauzou, což je pozitivní pro občany.

Mimořádnou schůzi, na které chtějí vyslovit vládě nedůvěru, vyvolali v reakci na zjištění ohledně Babišova syna a jeho údajného únosu na Krym poslanci opozice. Shromáždili 92 podpisů, k odvolání vlády je třeba nejméně 101 hlasů. Vedení vládních sociálních demokratů se k formulování postoje k hlasování sejde ve středu.