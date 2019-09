Konec „husity z ubytovny“. Šlachta odchází s tučnou rentou a koketuje s politikou | info.cz

Zásah na Úřadu vlády v roce 2013, následující kauzy Vidkun a Beretta, i nepřímá, byť účinná, pomoc při změně politického obsazení České republiky. Tyto všechny kontroverzní události si za sebou táhne někdejší kombajnér z Pohořelic – bývalý policejní plukovník a dnes šéf odboru pátrání a náměstek Celní správy Robert Šlachta. Jak dnes informovaly Lidové noviny, Šlachta k prosinci v Celní správě skončí.

Pro zainteresované to nicméně není nikterak překvapivá informace. Šlachta svůj odchod do civilu v okruhu svých blízkých řešil od jara. A zdroje rozhodně nebyly skoupé na okolnosti jeho připravovaného konce ve státní službě. „Sondoval i, jestli by ho nezaměstnal jako bezpečnostního šéfa někdo z miliardářů, ale úplně to nevyšlo,“ řekl Ekonomickému deníku jeden z oslovených zdrojů.

Mnohem více zdrojů se ale soustředilo na Šlachtovo koketování s politikou. A zdá se, že to „lovec mafiánů“ a „husita“ ze zbraslavské policejní ubytovny Barbora myslí skutečně vážně. Podle zjištění Ekonomického deníku Šlachta řeší založení vlastní politické strany, se kterou by chtěl prorazit v krajských volbách – a cílí do své domoviny na hejtmanství Jihomoravského kraje. Delší čas se spekuluje o možné spolupráci s podnikatelem se žlutými vlaky a autobusy Radimem Jančurou (shodou okolností taktéž Brňákem – pozn. red.). Ostatně oba mají blízko k premiérovi Andreji Babišovi a jeho stylu politiky.

Ale Šlachta to zkouší i po své linii. Poslední krajské volby proběhly v roce 2016. „Řešil to s bývalým místopředsedou ČSSD Michalem Haškem. Byli v Brně několikrát zahlédnuti v různých restauračních zařízeních. Není vyloučeno, že by se pak mohl pokusit i o stranu celostátního charakteru,“ sdělil Ekonomickému deníku další ze zdrojů.

Ekonomický deník se kvůli tomu pokusil Haška kontaktovat, ale marně. „Hašek s ním opravdu jednal zjara a začátkem léta o vstupu do politiky. Primárně šlo o volby do jihomoravského kraje příští rok na podzim. Aktuálně však jejich vztahy ochladly a Robert Šlachta už jede bez něj. Chce, aby se ta strana v názvu co nejvíce blížila zkratce ÚOOZ,“ prozradil další ze zdrojů Ekonomického deníku.