Krčál jako ministr na odstřel. Kvůli opisování po něm jdou i kolegové, chystá mimořádnou tiskovku

Petr Krčál se dopoledne měl sejít s předsedou strany Janem Hamáčkem, aby dohodli další postup a reakci. Situace pro ministra přitom není vůbec dobrá – je pod tlakem nejenom ze strany opozice, ale i od svých stranických kolegů.

„Nebudu měnit svá vyjádření oproti tomu, co jsem říkal před týdnem ve vztahu k paní Malé (exministryně spravedlnosti Taťána Malá - pozn. redakce). Nebylo by to fér. Pokud se ukáže, že tam byla byť špetka nejasností, tak se nabízí stejné řešení jako v případě paní Malé,“ uvedl například místopředseda ČSSD Martin Netolický, který tak jasně vyjádřil, že by Krčál měl z funkce odejít.

Gross, Benda i Chovanec. Připomeňte si, kdo všechno už stál na pranýři kvůli pochybné vysokoškolské práci

„Nelze to přehlížet, bylo by to negativní jak pro samotnou ČSSD, tak pro politiku v České republice,“ dodal pro iDnes.cz místopředseda strany Jaroslav Foldyna, který rovněž odkázal na předchozí případ kolem Taťány Malé. Podobně reagoval například i šéf pražské ČSSD Petr Pavlík, který na twitteru píše o tom, že některé věci ustát nelze.

Jsou věci, které ustát nelze. Například být ve stejné kategorii jako Malá. — Petr Pavlík (@PetrPavlik9) July 16, 2018

Kritizuje i opozice

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že pokud se ukáže, že Krčál text skutečně okopíroval, měl by odejít. „Měl by na to premiér reagovat, je to jeho tým,“ řekl.

„Je to výraz toho, že ryba smrdí od hlavy,“ uvedl pro ČTK předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Je vcelku jedno, kdo v tom dream teamu premiéra Babiše, který je obviněn z trestného činu, je. Je to vláda, která má podporu komunistů, nikoli KDU-ČSL, takže je to jejich problém,“ řekl.

Server Seznam Zprávy v pondělí uvedl, že v Krčálově práci „Mládež a volný čas“ jsou takřka beze změny zkopírované celé desítky stránek cizího textu a ani zbytek práce není zcela původní. Ministr se hájí tím, že ho vedoucí práce chválil a tvrdí, že neví, jak je možné, že se texty v extrémní míře shodují.

Jak Seznam Zprávy připomínají, Krčál titul Bc. používá.

Aktuálně se čeká na Krčálovo vyjádření. Na dnešek měl naplánovaný brífink na jiné téma, kde by se ale musel k situaci vyjadřovat. Po poledni jeho resort rozeslal e-mail, že tisková konference je zrušená „z organizačních důvodů“. Žádné další informace neuvedl. Tiskové oddělení ČSSD následně sezvalo novináře do Lidového domu na mimořádný brífink Krčála a předsedy strany Hamáčka.

Pokud by Krčál rezignoval, byl by to po exministryni spravedlnosti Taťáně Malé v krátké době už druhý případ ministra, který funkci opouští kvůli plagiátorství.