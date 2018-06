KSČM by podle Filipa byla ochotná tolerovat i čistě vládu ANO

KSČM by za určitých podmínek byla ochotná tolerovat i jednobarevnou menšinovou vládu hnutí ANO. ČTK to dnes v Českých Budějovicích řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. ANO usiluje o vznik koalice s ČSSD, kterou by komunisté tolerovali. ČSSD nyní o účasti ve vládě pořádá vnitrostranické referendum. Podle Filipa ČSSD do koalice s ANO s největší pravděpodobností vstoupí. Filip řekl, že podle jeho informací se vnitrostranické referendum kloní ke vstupu do koalice.