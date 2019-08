Kubek: Nemocnice budou krachovat. Nechci být poslem špatných zpráv, ale bude hůř | info.cz

Kauzu nemocnice Rumburk asi znáte. Umíte říct, proč se takové věci dějí a proč právníci dokonce varují, že je to jen špička ledovce? A že budou další okresní nemocnice krachovat?

Regionální nemocnice jsou na tom opravdu špatně. Statistika říká přesně to, co mi teď ukazujete. Že výše úhrad je jiná u dvou různých nemocnic, za úplně stejné zákroky a navíc u nemocnic podobného typu, které leží hned vedle sebe. Mozek mi to ovšem nebere. Za stejné výkony musí dostat nemocnice zaplaceno stejně, bez ohledu na to, zda jsou státní nebo soukromé. Jinak se totiž samozřejmě nemůže posuzovat jejich efektivita. Spíše je to o historických zátěžích.

To prosím vysvětlete, já tomu sice rozumím, ale normální pacient rozhodně ne.

Prostě je to tak, že pokud se někdo choval slušně a psal léky pacientům, tak jak je měli mít, je na tom nyní díky tomuto ekonomickému systému bit. Model financování zdravotnictví vychází nyní z toho, co bylo dřív. Když nemocnice hospodařila špatně, tak se jí pomohlo z veřejných peněz. Když se někdo naopak snažil, aby dobře ekonomicky vycházel, žádnou pomoc v dalších letech nedostal. Čím hůře jste fungovali, tím lépe pro ekonomiku nemocnice. A z toho dnes vycházíme. Divíte se, že se z toho nemůžeme vyhrabat?

Takže co teď pomůže? Reálně.

Kdybyste dnes vycházela z těch statistik, o kterých mluvíme, a které jsou bohužel pravdivé, tak těm chudším nemocnicím na okraji okresu seberete a těm bohatým ve městě dáte. Ty chudší už stejně nemají personál, takže tam už se toho tolik nestane, pokud tedy nepočítám újmu pacientů a ta tady je.

Pořád jste mi neodpověděl.

Značná část těch peněz se ve zdravotnictví jaksi ztratí. Spravedlivější cesta, jak rozdělit peníze, je platit podle seznamu zdravotních výkonů. Jistě, to si asi takto hned rychle nevysvětlíme. Nicméně: síla těch, jimž to bahno vyhovuje, je veliká.

Co máte konkrétně na mysli?

Současný systém vyhovuje těm, kteří z něj dostávají vyšší úhrady.

Míříte tím na velké špitály?

No to určitě ano, ale na druhou stranu i mezi nimi jsou velké rozdíly v tom, co dostávají.

Znamená to celé, kauza Rumburk a to jak vidíte zdravotnictví, že budou takové menší okresní špitály krachovat?

Já se obávám, že ano. Když totiž politici nechají padnout takové nemocnice v okrajových částech země, jako je právě Rumburk, těžko budou chtít zachraňovat nemocnici, která je krajská a docela důležitá. Může to mít ten důsledek, že budou krachovat malé nemocnice. A pak ty velké. Docela dost to souvisí s personální vybaveností.

Co tím myslíte?

Když máte na oddělení místo dvou sester jednu nebo nedostatečný počet lékařů – a omlouvám se, nemohu to specifikovat, i když ty nemocnice znám, ale hrozí to soudním sporem – tak se prostě nemůžete o pacienta adekvátně postarat. Když nám pak ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že tam dotyčný doktor bere sto tisíc, tak já nevím, co na to mám říct. Nechci říkat špatné zprávy, ale tohle dobré nebude.

Pamatuji si akci, kdy jste se před lety coby komora snažili zjistit, jaká je personální vybavenost nemocnic. Nicméně to nedopadlo dobře, že?

Máte pravdu. My bohužel nemáme ze zákona pravomoc zkontrolovat, kdo, kde a v jakém počtu pracuje. Nemohli jsme jít do nemocnic a ptát se na přesná čísla. Tvrdili nám, že to kontrolují zdravotní pojišťovny. Ani náhodou. Nekontrolují. A bohužel ten zákonem daný závazek je celkem k ničemu, pojišťovny neumí zkontrolovat, zda tam ten člověk je, nebo ne.

Mám se tedy bát jít do špitálu v okresní nemocnici?

Já nechci říkat, co by člověk měl nebo neměl dělat, ale každopádně by měl být pacient ostražitý všude. A pokud byste měla zvláštní pocit, tak byste se určitě měla podívat na náš seznam lékařů, který máme na webových stránkách a který říká, zda ten doktor, co se prezentuje jako doktor, je vůbec lékař. A bude to sice znít směšně, ale když se domluvíte s daným lékařem dobře česky, svědčí to o tom, že ta péče bude asi dobrá a ne žalostná.