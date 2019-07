Kvůli zamlčenému incidentu v Afghánistánu je obviněn i velitel speciálních sil | info.cz

Mezi obviněnými kvůli údajnému neoznámení incidentu, vedoucímu k úmrtí afghánského vojáka, je i šéf Ředitelství speciálních sil generál Pavel Kolář. Státní zastupitelství i resort obrany sice tuto informaci odmítají oficiálně potvrdit, nicméně ji verifikovalo rozsáhlé ověřování Ekonomického deníku. Jedno je jisté, Kolář byl při razii Vojenskou policií předveden k podání „vysvětlení“. Už sama asistence vojenských detektivů u tohoto aktu, který se zpravidla odvíjí od běžné výzvy policejního orgánu a následného dobrovolného příchodu dotyčné osoby k detektivům „vojenskou verzi“ příběhu – tedy obvinění generála Koláře jednoznačně potvrzuje.

Na to, že je mezi stíhanými i generál upozornila jako první televize Nova. Vojenská policie si pro vysokého důstojníka české armády přišla minulé úterý ráno na Generální štáb. Pro tři Kolářovy podřízené – vojáky z mise v Afghánistánu pak do do jejich bydliště – do Prahy a do Prostějova.

V armádních kruzích se už pár dní šíří informace o nekompromisním provedení zásahu – předvedení zadržených, mimo jiné v poutech, a o noci na policejní služebně. Včetně zabavení oděvů a bot kvůli zkoumání krevních a dalších možných forenzně důležitých stop. K průběhu zadržení elitních armádních specialistů se ale zatím nikdo z ministerstva obrany otevřeně nevyjádřil.