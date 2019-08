Legalizace marihuany se v Česku za Babišovy vlády nedočkáme, říká Vobořil | info.cz

Na světě nalezneme mnoho přístupů k marihuaně, od tvrdé kriminalizace po plnou legalizaci. Čím dál více států svou politiku vůči konopí mění. Jaký model je podle vás ideální?

Mně osobně se nejvíce líbí uruguayský model. On navenek působí maximálně liberálně, ale je to dáno spíše tím, že se jedná o vůbec první zemi, která legalizovala marihuanu pro rekreační účely. Ve skutečnosti jde ale o velmi přísně nastavená pravidla.

Jak konkrétně tedy legislativa v Uruguayi funguje?

Jde o přísnější úpravu, než jakou známe například z Nizozemska, kde to vlastně není legální, ale jen tolerované. Je umožněno marihuanu pěstovat doma, ve sdruženích až čtyřiceti lidí či si ji koupit v oficiálních specializovaných obchodech. Ale ke všemu, i ke koupi pro osobní spotřebu, je nejprve nutno se zaregistrovat. To je třeba u nákupu alkoholu nebo tabáku něco nepředstavitelného a nepřijatelného. Měli velký strach z toho, jak se k tomu lidé postaví, ale funguje to. Plus je omezeno množství, které si člověk může koupit na měsíc, což je opět u tabáku nebo alkoholu naprosto nepředstavitelná myšlenka. V kontextu se to tváří liberálně, ale jde o extrémně přísnou regulaci.

Vy osobně zastáváte v otázkách legalizace marihuany spíše liberální nebo konzervativní postoje?

Dlouho jsem si nebyl jist, co je vlastně správné. Jsem konzervativně naladěný člověk, ale po letech, co se problematikou zabývám a monitoruji ji jak u nás, tak v zahraničí, jsem dospěl k přesvědčení, že je v prvé řadě potřeba rozlišovat mezi jednotlivými látkami. Tím nemyslím zdaleka jen konopí, některé látky by měly být kontrolovaně dostupné, což výrazně minimalizuje rizika s nimi spojená.

Pokud nemluvíte jen o marihuaně, byl byste tedy pro legalizaci i jiných drog?

Obecně řečeno, kdyby byly legálně dostupné a tvrdě kontrolované určité látky, typově kromě marihuany třeba lehčí stimulanty jako méně procentní kokain, nebo lehčí výtažky opia, mohlo by – jak ukazují zkušenosti ze světa – dojít ke snížení spotřeby a zmenšení ilegálního trhu s tvrdšími látkami. Dopady této politiky jsou pak významné nejen na zdraví lidí, ale i na státní pokladnu, která na jedné straně má příjmy ze spotřební daně a na druhé výrazně šetří na činnosti orgánů činných v trestním řízení a může více investovat do prevence. Za sebe bych tedy preferoval model co nejjasnější kontrolované dostupnosti, obzvláště u marihuany to dává smysl.

Často v poslední době slýcháme, že válka s drogami, tak jak ji známe z posledních desetiletí, je prohraná. Když se na toto tvrzení podíváme optikou vývoje přístupu k marihuaně, můžeme mu dát za pravdu?

Nejprve si musíme definovat, co myslíme válkou s drogami. Jestli je to boj s černým trhem, tak ten jsme v tuto chvíli prohráli. Pokud někdo tvrdí, že to ještě jde změnit, je naivní. Například u opioidů to neplatí v takové míře, byť i tam si myslím, že není řešením jen tvrdá prohibice. Ale u marihuany je to jasně dané. Vezměte si, že v Česku je 39 % osob odsouzených k odnětí svobody za drogovou trestnou činnost potrestáno za delikty spojené s konopím. A co to udělalo s černým trhem? Vůbec nic, na situaci se nic nemění, takže je logické si přiznat, že toto řešení je nefunkční. Funkční může být jen dobře nastavená přísná regulace legálního trhu, protože ten černý už z podstaty nijak regulovat nejde.

Psychiatr Martin Anders v rozhovoru pro INFO.CZ varuje, že současná marihuana je mnohem silnější než dříve a hrozí z ní i propuknutí psychických onemocnění. Je možné i na tuto skutečnost nazírat jako na argument pro legalizaci? Ve smyslu, že by měl konzument vždy jasné informace o tom, co vlastně kupuje a i pěstování by bylo monitorováno?

Ano, i tento pohled je dílkem v komplexní skládačce. Máme čísla za celá desetiletí, která poměrně jednoznačně říkají, že nejhorší formou regulace je úplná prohibice. Existují mnohem účinnější formy regulace, která je sice přísná, ale funkční. To se sice asi nebude líbit těm, kteří by marihuanu chtěli úplně legalizovat, ale je potřeba zvážit všechna pro a proti a najít nějakou rovnováhu, která je schopna zamezit ideálně všem rizikům, jež dnes můžeme pozorovat, tedy mimo jiné i složení. Černý trh je zcela nasycen, ale člověk si kupuje bůhvíco a bůhví od koho. Kromě docentem Andersem zmíněného potenciálně nebezpečného poměru THC a CBD jsou ony výpěstky často i karcinogenní a obecně uživatel vůbec neví, co je v nich obsaženo.

Zahraniční zkušenosti ukazují, že legalizace marihuany vedla ke snížení její spotřeby mezi mladistvými, kde Česko momentálně drží celoevropské prvenství. Čím je to způsobeno?

Ač to zní paradoxně, tak tento jev skutečně můžeme pozorovat. Třeba v již zmíněném Nizozemsku se s legálním prodejem výrazně snížil počet mladistvých uživatelů konopí. Je to soubor různých důvodů, ať už toho, že marihuana již nemá punc zakázaného ovoce, přes prostý fakt, že do legálních obchodů je vstup od osmnácti let, po samotnou skutečnost, že Nizozemci jsou velcí detailisté a nenechají nic napůl cesty. Takže nejen že umožnili legální prodej, ale i prostředky ušetřené na práci policie investovali do prevence. A zafungovalo to. Nevidím důvod, proč by to nemělo mít stejný efekt i u nás.

Vyskytuje se i názor, že legalizace marihuany zároveň dokáže snížit spotřebu alkoholu. Je to reálný předpoklad?

Na toto téma by to chtělo ještě udělat více studií, ale úvaha je to zajímavá a očividně v určitých podmínkách funkční. Konopí a výtažky z něj jsou co do prožitku dosti podobné alkoholu a skutečně by se substitutem alkoholu do určité míry mohly stát. Dokonce i dopady konzumace konopných produktů se zdají být menší než u alkoholu, neřku-li například u opioidů.

I v Česku se téma legalizace dlouhodobě řeší, sám jste z pozice protidrogového koordinátora byl této debaty součástí. Je podle vás pravděpodobné, že se v dohledné době dojde k nějakému posunu?

Se současnou vládou tu žádná naděje na uzákonění jakékoliv formy legalizace konopí není, z nějakého důvodu o tom vůbec nechtějí slyšet. Není to jen problém ANO, ale i ČSSD. Čeští sociální demokraté jsou v tomto ohledu poněkud nepochopitelně konzervativnější než všichni konzervativci. Respektive současná sociálně-demokratická reprezentace, za Bohuslava Sobotky byl jejich postoj o poznání liberálnější a byli ochotní touto cestou jít. Takže minimálně musíme hledět za hranice tohoto volebního období.

Nemohla by se z Česka, které už je teď určitou skupinou turistů vnímáno jako levná párty-destinace stát i Mekka drogové turistiky?

Ideální by samozřejmě bylo řešit toto téma v rámci mezinárodní spolupráce, nejlépe na úrovni EU. Opět se ale vraťme k Nizozemsku. Za celou dobu, co je tam prodej marihuany povolen, se mluví o tom, že je to pro určitou skupinu turistů jediný důvod, proč do země cestují, ale racionálně řečeno – kdyby to skutečně byl takový problém, tak by to dávno zrušili. A to neudělaly ani ty nejkonzervativnější vlády, které se dostaly k moci a předtím o této možnosti mluvily. Když zjistily, jak to funguje, a podívaly se na čísla, tak seznaly, že rušit to je nesmysl.

V rámci Evropy jsou v některé ze zemí, případně na unijní úrovni, tendence ke schválení příslušné legislativy, která by marihuanu dekriminalizovala a legalizovala?

Asi nejdále je v těchto aktivitách Švýcarsko, byť není členem EU, ale jako inspirace by určitě mohlo posloužit, v Norsku se o tom mluví. Na půdě EU je vývoj pomalejší, dílem i proto, že marihuana tu není takový problém jako jinde na světě, a tak to pro politiky není prioritní téma. Ale narůstá počet skupin politiků, třeba v Řecku, na Kypru, ale i v Británii, které se tímto tématem chtějí zabývat. Teď ještě nejsou tak silné, aby ho samy prosadily, ale ten trend je poměrně jasný.