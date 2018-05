Ministryně financí: Omezení rezerv pojištěn přinese do rozpočtu 5 miliard

Omezení technických rezerv pojišťoven, díky nimž si pojišťovací domy snižují daňové základy, by přineslo do státního rozpočtu zhruba pět miliard korun. V pořadu Otázky Václava Moravce České televize to dnes uvedla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO). Tento krok obsahuje programové prohlášení vlády.