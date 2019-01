Mlčení k Petříčkovi jako náznak smíru? Na Ukrajinu máme stále jiný pohled, tvrdí Hrad

Postoj Hradu byl překvapivý vzhledem k nedávným sporům mezi Zemanem a Petříčkem. Prezident o ministrovi v pořadu na TV Barrandov řekl, že dělá hrubé chyby. V rozhovoru pro MF Dnes jej zase označil za loutku a dodal, že mu loutky v politice připadají nevhodné.

Narážel tím na Petříčkovu spojitost s Miroslavem Pochem, jenž měl podle původních představ nastoupit do Černínského paláce, ale Zeman dal najevo, že jej ministrem nejmenuje. Petříček v minulosti působil jako Pocheho asistent v Evropském parlamentu.

Petříček dal opakovaně najevo, že svoji cestu vnímá jako vyjádření oficiální české podpory ukrajinské vládě. Zemi navštívil jako první ministr zahraničí po pěti letech a podpořil ji ve sporu s Ruskem o území na východní Ukrajině a okupovaný Krym. Anexi poloostrova prezident v roce 2017 označil za hotovou záležitost. Opakovaně také kritizoval sankce proti Rusku. Považuje je za nefunkční.

„Probírali jsme to na středečním jednání čtyř nejvyšších ústavních činitelů, kterého se pan Petříček zúčastnil. Pan prezident měl nějaké připomínky, ale ty nebyly veřejné. Neznamená to, že bychom měli na Ukrajinu stejný názor jako Ministerstvo zahraničních věcí,“ komentoval pro INFO.CZ Jindrák.

Na schůzce, o níž Jindrák mluvil, bylo tématem Petříčkovo jednání s ukrajinskými partnery během jeho návštěvy východoevropské země, kterou podnikl zkraje tohoto týdne. Prezident s ministrem řešil i založení zřízení česko-ukrajinského fóra, které by mělo řešit některé spory obou zemí ohledně minulosti a otevírat prostor pro budoucí spolupráci.

Petříček zmiňoval jako jednu z věcí k řešení ukrajinský zákon, který rozšiřuje řady válečných veteránů, jimž přísluší sociální výhody, o takzvané banderovce. Ti za druhé světové války na některých místech spolupracovali s nacisty a podíleli se na vyvražďování Židů, Poláků a volyňských Čechů.

Právě téma banderovců bylo jedinou veřejně publikovanou Zemanovou výtkou vůči návštěvě Ukrajiny. A ani ta nezazněla před novináři přímo z úst prezidenta nebo hradního mluvčího, nýbrž šéfa Senátu Jaroslava Kubery. „Pana prezidenta velmi trápí otázka oslavování banderovců,“ prohlásil Kubera po skončení schůzky.

Postoj Hradu vůči problémům na Ukrajině ale zůstává navzdory událostem posledních dní neměnný. Jindrák při jeho formulaci odkázal na zveřejněný zápis z jednání ústavních činitelů. V něm se píše, že ČR bude podporovat Ukrajinu v reformním úsilí s cílem „mimo jiné zajistit demokracii, stabilitu, bezpečnost a prosperitu“. Zároveň se v něm objevuje apel na naplňování veškerých součástí tzv. Minských dohod. To je klíčové zejména pro Hrad, jenž Minské dohody akcentuje opakovaně.

„Myslím, že to, co se objevuje v zápise, jako vyjádření postačuje,“ pravil Jindrák. Dodal ale, že neví, zda se k tématu Zeman nevrátí ještě v rozhovoru pro TV Barrandov. „Nebyl jsem u natáčení, takže netuším, ale je možné, že se na to pan Soukup zeptá,“ dodal.