Mrázkův bodyguard, královna propagandy a Babišova „údernice“. Výběr rozhovorů z Česka roku 2018

Podle poslankyně hnutí ANO a místopředsedkyně Mandátového a imunitního výboru Taťány Malé možná není úplně nutné, aby poslanci nyní vydali premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Podle ní by totiž šetření a případný soud mohly pokračovat až poté, co Babiš odejde z politiky. „Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky, nebo prostě do doby, než budou nové volby. Co se stane?,“ táže se v exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ Malá.

Advokát Gerhardt Bubník, který působil ve vedení Mezinárodní bruslařské federace a z pozice předsedy Rozhodčí komise Českého olympijského výboru nastavoval antidopingová pravidla, kritizuje Mezinárodní olympijský výbor za to, že na zimní olympijské hry v Jižní Koreji pustil ruské sportovce. „Jedině tvrdou sankcí Rusko donutíme, aby s dopingem přestalo, tohle je jen alibistické řešení,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ právník, který kvůli dopingu žaloval i německou rychlobruslařskou hvězdu Claudii Pechsteinovou.

Pražský městský soud zamítl odvolání státní zástupkyně v případu vydání knihy o islámu. Kauza se týká díla Bilala Philipse s názvem Základy tauhídu - Islámský koncept Boha. Místopředseda Ústředí muslimských obcí Vladimír Sáňka byl obviněn ze zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Toho se podle policie dopustil tím, že zajistil překlad, vydání a distribuci knihy. Teď je díky verdiktu definitivně zproštěn obžaloby. „Neustále spolupracujeme s českými orgány, přesto o nás policie tvrdila, že jsme uzavření, nekomunikujeme a jsme radikálně fundamentalističtí,“ říká Vladimír Sáňka v rozhovoru pro INFO.CZ.

Sdílená ekonomika, o níž se často mluví jako o zázračném receptu na mnohé hospodářské problémy, podle bývalého guvernéra ČNB a současného hlavního ekonoma Generali CEE Holding Miroslava Singera zaostává za očekáváním. Technologie jako blockchain se zase snaží řešit problémy, které neexistují, říká v rozhovoru pro INFO.CZ.