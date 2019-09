Nacher: Zvyšovat v Praze daň z nemovitosti je nesmysl. Už tak je život ve městě drahý | info.cz

Zastupitelstvo Prahy včera dalo zelenou zvýšení daně z nemovitosti, vy jste ale byl proti.

Nejen já, hlasovali jsme proti celý klub. Měli jsme sice volné hlasování, ale všichni kolegové se ten nesmyslný návrh rozhodli nepodpořit.

V Praze ale patří daň z nemovitosti mezi nejnižší v celé republice, takže přece jen je zřejmě zvýšení na místě, nemyslíte?

To je sice pravda, ale musíme se na to dívat v kontextu. Život v Praze je už teď velmi drahý a zvýšení daně se samozřejmě promítne i do cen nájmů, které dále porostou. Už nyní je velmi obtížné si bydlení v Praze pořídit a hlavně ho uživit. Tento krok to opět o něco ztíží, protože náklady na život opět stoupnou.

A jaká je tedy cesta?

Určitě nezvyšovat lidem náklady na život, ale hlavně hledat úspory především ve vlastních výdajích, a to se neděje. Teď se připravuje rozpočet Prahy na příští rok a v tom prvním návrhu je meziroční nárůst běžných výdajů o 10 miliard. To je přece neskutečné. A místo toho, aby se výdaje snižovaly, tak se berou další peníze lidem přímo z peněženek. Daň z nemovitosti ale není jedinou takovou věcí.

Jak to myslíte?

Zdražuje se toho mnohem více. V červnu Rada rozhodla o zdražení ceny vodného a stočného. V Praze tak ceny paradoxně porostou, ačkoliv vláda na vodné a stočné výrazně snížila sazbu DPH. O pět procent poroste cena elektřiny, odpady až o 30 % a teď tedy i daň z nemovitosti.

Ale právě daň z nemovitosti nemá jít do městské kasy, ale přímo do rozpočtů městských částí.

Ale to je to o čem mluvím. Kdyby se peníze tolik neprojídaly a přerozdělily se například městským částem, ty by pak neměly potřebu zvedat daň z nemovitosti. To je přímý důsledek.

Proti nakonec nebyla jen opozice, ale trochu překvapivě i koaliční TOP 09. Jak vnímáte tyto rozpory v koalici?

Já jsem hlavně rád, že alespoň TOP 09 je ve svých názorech konzistentní a ten nesmysl nepodpořila. Není to každopádně první případ, kdy se koalice štěpí, vlastně se to stalo spíše pravidlem. Krásně se to ukázalo třeba na nedávném nápadu na zavedení mýta. Náměstek Hlubuček to oznámí, a ještě tentýž den to začnou jeho kolegové z koalice označovat za pitomost. Když chtěl pirátský radní Zábranský zastavit privatizaci bytů, která už jednou byla schválena, byl z toho přímo na zastupitelstvu velký spor, kvůli kterému jsme nakonec jednali 23 hodin v kuse. Ano, koalice určitě není jednotná a netáhne za jeden provaz.