„Nebyl to Sarajevský atentát, ale Puč Palermo.“ Andrej Babiš potvrdil, že jeho syn na Krymu byl

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes při vyjádření pro novináře potvrdil, že jeho syn Andrej byl v minulosti na Krymu a Ukrajině. Pobyt však podle něj byl legální a v žádném případě nešlo o únos, jak jeho syn řekl v reportáži serveru Seznam Zprávy. Předseda vlády uvedl, že pro to má dostatek dokumentace. Kritizoval v té souvislosti novináře, kteří rozhovor s jeho synem zveřejnili. Hovořil o hyenismu na osobě trpící schizofrenií a o tom, že kauza je záměrně načasovaná.

Babiš uvedl, že reportáž byla pečlivě načasovaná a zorganizovaná, protože jeho syna žurnalisté navštívili už v polovině října. „Dnes máme 14. listopadu," uvedl. Pořad byl podle něj záměrně vysílán před státním svátkem 17. listopadu, aby se mohly demonstrace proti premiérovi spojit s oslavami. „Toto není Sarajevo, toto je puč Palermo," okomentoval kauzu s odkazem na politickou krizi z roku 1997. Účelové načasování pořadu ale novináři odmítají.

Premiér uvedl, že jeho syn byl hospitalizován v červenci roku 2015 poté, co ho našla policie na dálnici. „Vykládal neskutečné věci a na základě toho ho odvezli do Havlíčkova Brodu. Já následně poprosil o převoz do Národního ústavu duševního zdraví," uvedl. Tam se podle premiéra jeho syn seznámil s lékařkou Ditou Protopopovou. Její manžel podle vyjádření Babiše mladšího ho unesl na Krym.

Předseda vlády vyslovil domněnku, že načasování kauzy bylo předem připravené, dopředu podle něj byli informováni i opoziční politici. „Pokud někdo přijde neohlášen do bytu a zneužije člověka, který má schizofrenii, tak k tomu nemám slov," uvedl.

Podivoval se v souvislosti se skrytou kamerou i nad výbavou novinářů, která podle něj naznačuje, že by za ní mohli stát bývalí či současní zaměstnanci rozvědky.

Babiš junior tvrdí, že po zahájení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo jeho otec chtěl, aby zmizel, a on se tak nedobrovolně ocitl na Ruskem anektovaném Krymu. Podle Babiše juniora, který byl jedním ze spolumajitelů Čapího hnízda, ho na poloostrov odvezl manžel lékařky Dity Protopopové Petr Protopopov. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel kvůli kauze Čapí hnízdo,“ řekl novinářům premiérův syn.

Dita Propotopovová dle televize Seznam působila na ministerstvu financí ve stejné době, kdy v jeho čele stál Andrej Babiš. Je rovněž autorkou jedné z lékařských zpráv, která dokládá, že Babiš junior nemůže být stíhán v kauze Čapí hnízdo, protože není zdravotně způsobilý. Stížnost premiérova syna ale státní zástupce zamítl, jeho stíhání tak pokračuje dál.

Dita Protopopová i Národní ústav duševního zdraví, ve kterém pracuje, se ale ohrazují. Podle oficiálního vyjádření ústavu se Protopopová nedopustila ani etického prohřešku.

„V souvislosti se zmíněnou kauzou byly prověřeny všechny zprávy, které v daném období MUDr. Protopopová napsala. Shledali jsme, že jsou v souladu jak s lékařskou etikou, tak ve shodě se skutečností a nedošlo v nich k žádnému pochybení. Upozorňujeme též na fakt, že lékař může psát zprávu pro policii o svém pacientovi jen v případě, že s tímto pacient souhlasí nebo o to sám požádá,“ píše se ve vyjádření.

Ústav na svých stránkách také uvedl, že doktorka Protopopová nebyla u žádného ze svých pacientů ve střetu zájmů. „Paní doktorka prohlásila, že nikdy v životě žádnému pacientovi nevyhrožovala hospitalizací, natož aby mu nabízela nějaké alternativy, které by mohly vyznít jako nátlak.“ Pacient může být totiž hospitalizován jen na vlastní žádost. Výjimkou jsou podle zprávy jen případy, kdy pacient zjevně ohrožuje sebe nebo okolí anebo souhlas udělit nemůže ze zdravotních důvodů.