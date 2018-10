Nejznámější česká narkomanka stojí před těžkou volbou: Konec s drogami, nebo dcera v děcáku

Narkomanka Katka Bradáčová, kterou zná celé Česko z dokumentu filmařky Heleny Třeštíkové, stojí před těžkou volbou. Může získat zpět do péče devítiletou dceru Terezku, o kterou se dosud starala její matka, babička dívky. Ta už ale péči o vnučku nezvládá. Katka by ale musela po šestadvaceti letech přestat brát drogy. Pokud to nezvládne, její dcera pravděpododobně skončí v dětském domově.

„Blýská se na lepší časy. Dostali jsme nabídku, že bychom mohli mít dceru. Nabídka přišla od maminky Katky,“ řekl webu extra.cz Jirka, přítel dost možná nejslavnější drogově závislé ženy Česka. Katka a její partner se však musí postavit na vlastní nohy a přestat s braním drog.

„Je to tak, ale musíme přestat s užíváním drog,“ pokračuje Katka. Ta svou dceru vídá přibližně jednou za půl roku. „Vždy jdeme na hřiště. Teď by to ale mohlo vyjít. Musíme ale na detox,“ dodala narkomanka. To ale bude dost možná neřešitelný problém.

Katka totiž v minulosti několikrát slibovala, že se drog vzdá a bude čistá. Pokaždé však znovu sklouzla k toxické závislosti. Jehle nedokázala říct nikdy říct ne. To všechno nyní může mít nedozírné následky pro její malou holčičku. O tu se dosud starala dívčina babička.

Jenže ta už péče o dítě není kvůli pokročilému věku a zdravotním problémům nadále schopná. Holčička tak buďto skončí v péči Katky, která však musí dokázat, že je s fetem amen, nebo dívku čeká smutný osud v dětském domově. Všichni nyní doufají, že se Katka vzpamatuje. Skutečně tomu však věří málokdo.

