Netolický z ČSSD: Nevím, zda chceme dělat šašky. Nelze říct, že vláda vzniká, ve straně cítím odpor

Jednání o vládní spolupráci ANO s ČSSD se chýlí k závěru. Podle místopředsedy sociální demokracie Martina Netolického se podařilo vyřešit už čtyři z pěti problematických oblastí jako jsou rozdělení ministerstev nebo „pojistky“ společného vládnutí. Jeden důležitý bod ale stále zůstává. „Vnímám, že hnutí ANO nechce žádným způsobem vstupovat do poměru ve sněmovně (změny v orgánech sněmovny tak, aby odpovídaly složení vládní koalice – pozn. redakce), a tím nám do jisté míry říká, že koalice je na vládní úrovni, ale ve sněmovně bude hlasovací mašinerie. Já prostě nevím, jestli chceme někomu dělat šašky,“ říká místopředseda a hejtman v rozhovoru pro INFO.CZ. Konečné rozhodnutí o spolupráci s hnutím ANO padne v rámci vnitrostranického referenda. „Pokud já mám říct za sebe, tak také vyčkám dalších dnů a teprve se rozhodnu, jak budu hlasovat,“ dodává Netolický.

Platí, že text koaliční smlouvy bude hotový do tohoto pátku?

V pátek rozhodne předsednictvo o svolání referenda. Průběh jeho přípravy byl schválen Ústředním výkonným výborem, předsednictvo by nyní mělo stanovit na základě návrhů politického grémia konkrétní termíny, kdy by se mělo konat. Vzhledem k tomu, že by to mělo být v posledním týdnu měsíce května a prvním měsíce června, tak je nejvyšší čas, abychom předložili konkrétní materiál k rozhodnutí členské základně, aby si jej mohla prostudovat. Termín vnímám jako realistický a rozumný.

Jak moc jste obeznámen s jejím obsahem?

Byl jsem informován po jednání pana předsedy Hamáčka s panem předsedou Babišem. To znamená v pondělí, kdy mě pan Hamáček telefonicky informoval o závěrech. Seznámen tedy jsem, nicméně text jako takový se ještě piluje. Pokud vím, tak právě na páteční jednání by měl být hotový.

Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že „dospěli k textu, který je pro ČSSD akceptovatelný a řeší všechny věci, které bylo třeba vyřešit“. Vnímáte to také tak?

Já jsem měl poměrně kategorická vyjádření a vím, proč jsem tak činil. Hovořili jsme o pěti podmínkách, které by měly být splněny. A já vnímám to, že z pěti byly čtyři – možná s výhradami - akceptovány. Pátá je jen z části.

“S @AndrejBabis jsme řešili hlavně otázky koaliční smlouvy, dospěli jsme k textu, který je pro ČSSD akceptovatelný a řeší všechny věci, které bylo třeba vyřešit.” Programové prohlášení a koaliční dohodu zveřejníme do konce týdne. Konečné slovo budou mít členové @CSSD. — Jan Hamáček (@jhamacek) 7. května 2018

To je podmínka týkající se změn v orgánech sněmovny tak, aby odpovídaly složení vládní koalice. Já jsem prostě přesvědčen, že to nejsou oddělené věci, jak nám tvrdí hnutí ANO, ale jsou to spojité nádoby. Je to o tom, že sněmovna, byť byla ustavena a pan předseda Faltýnek mluví o tom, že jde o dohodu až po volbách, tak já zdůrazňuji, že to není dohoda všech, ale jen vybraných. Každý se necítí v orgánech dostatečně zastoupený.

Pokud by vůbec měla sociální demokracie vstoupit do vlády, tak by to mělo být za podmínky, že bude v rámci poslanecké sněmovny jasné, kdo tvoří vládu. Neměly by tady vznikat nějaké dvě skupiny.

To je něco, co jsem nazýval koalicí na exekutivní, vládní úrovni a pak jakousi koalicí ve sněmovně. Od roku 1992 tomu tak bylo vždycky, že si vzájemně odpovídaly. Nevím, proč by se toto volební období mělo lišit. Každopádně to je zodpovědnost hnutí ANO a já vyčkám, jaké budou závěry. Zdůrazňuji, že pro naše členy právě tato otázka může být poměrně zásadní.

Mluvíte konkrétně o zastoupení členů SPD ve sněmovních orgánech?

Já to nebudu konkretizovat. Domnívám se, že vládní koalice se má zobrazit i v rámci poslanecké sněmovny. My jsme jednoznačně řekli, že na žádnou funkci neaspirujeme. Nevím, proč bychom měli aspirovat například na dalšího místopředsedu sněmovny. To by neodpovídalo výsledku voleb.

Na druhou stranu je ale potřeba vnímat, že tyto věci jsou propojené, vláda získává důvěru ve sněmovně, tudíž je jí z Ústavy zodpovědná. Pokud toto hnutí ANO nechce respektovat, tak nám v podstatě sděluje, že s námi počítá „pouze“ do vládní spolupráce, ale já potom budu napjatě čekat na každé hlasování, abych viděl, nakolik koalice funguje, nebo nefunguje.

Zbývající čtyři „problémy“ podle vás tedy vyřešeny jsou?

Programové otázky byly dořešeny, důstojné zastoupení soc. dem. ve vládě je dořešeno, koaliční pojistky existují, formulace ve vztahu k odsouzenému předsedovi vlády existuje také. Ale bohužel se stále nedaří vysvětlit, že vláda a sněmovna jsou propojeny a že se na to nejde dívat separátně. V tomto vidím, že ještě určitá rezerva je. Pokud hnutí ANO na tuto záležitost nechce přistoupit, pak je to jednoznačně věc pro rozhodnutí členské základny. Když se ta vysloví proti, tak je to pochopitelné, protože členské základně se nebude úplně líbit, že by jeden z koaličních partnerů napřímo spolupracoval například s SPD. To jsem si i schválili usnesením na Ústředním výkonném výboru.

Výsledek referenda je velká neznámá…

Je to velmi otevřená otázka, proto naznačuji, že i když jednání na úrovni vyjednavačů se chýlí ke konci, tak rozhodně nemůžeme říct, že vláda vzniká. Naopak vnímám poměrně silné názory uvnitř sociální demokracie, které spolupráci odmítají, a to za de facto všech okolností. Ostatně hnutí ANO a Andrej Babiš jsou ti, kteří sociální demokracii připravili o voliče, protože v podstatě ukradli sociálnědemokratický program. To je věc, která je poměrně podstatná, protože i vyjadřování pana premiéra na nejrůznějších akcích na veřejnosti o sociální demokracii také nebyla úplně diplomatická. To vše hraje roli při rozhodování členů, kteří vnímají celou situaci. Pokud já mám říct za sebe, tak také vyčkám dalších dnů a teprve se rozhodnu, jak budu hlasovat.

Na mě působíte v pohledu na vládní koalici poměrně kriticky. Jako hejtman máte zkušenost z krajů a právě krajské organizace se staví ke spolupráci s ANO kriticky i kvůli blížícím se komunálním volbám.

Já jsem výrazně opatrnější v hodnocení, protože si myslím, že situace si to vyžaduje. Ve svých vyjádřeních jsem konzistentní. Prostě vnímám, že hnutí ANO nechce žádným způsobem vstupovat do poměru ve sněmovně, a tím nám do jisté míry říká, že prostě koalice je na vládní úrovni, ale ve sněmovně bude hlasovací mašinerie. Já prostě nevím, jestli chceme někomu dělat šašky.

Zároveň jste ale členem vedení sociální demokracie, které vládní dohodu dohaduje. Necítíte v tom rozpor? Nebude referendum v podstatě i hlasováním o novém vedení?

Nebude, protože nové vedení dostalo úkol od sjezdu, který jej zvolil, že má nějakým způsobem jednat o podmínkách případné vládní účasti. Kolegové Zimola a Hamáček tak činí už vlastně třetí měsíc. Podle mého názoru je pravda, že se daří de facto dojednat maximum možného. Je ale otázka, jestli je to pro členskou základnu dostatečné. To se dozvíme až na základě výsledků referenda.

Ostatně referendum využila německá SPD a myslím, že je to nejdemokratičtější způsob. Žádná ze stran v Česku toto nedělá, kromě snad Pirátů v rámci elektronického hlasování. Vnímáme to jako určitý posun, protože zatím v ANO to funguje tak, že jeden zavelí a všichni salutují, tak v našem případě je otevřené hlasování v rámci celé členské základny.

Jaký je váš názor: měli by Jan Hamáček a Jiří Zimola spojit s hlasováním i své funkce a tím celé dohodě dodat ještě větší důležitost?

Já se nedomnívám, že je to správné. Oba dva pánové připravili nějakou alternativu. Na druhou stranu členové soc. dem. musí říct, kterým směrem se ČSSD vydá v následujícím období. Myslím, že oni odvedli kus práce. Bohužel hnutí ANO v některých případech trvá na svém. Jestli to bude zásadní otázka pro členy, se uvidí v referendu. Nicméně bych to nepropojoval.

Jak bude referendum konkrétně vypadat?

Řád jednoznačně říká, že hlasování bude probíhat na místních organizacích, které budou svolány většinou za tímto účelem, ale pravděpodobně se budou scházet i za účelem schvalování kandidátek pro komunální volby. Takže se spojí dvě důležité otázky. Hlasování bude probíhat tajným způsobem, dojde k součtu a v rámci republiky se dozvíme 8. června výsledek.