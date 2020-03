Nevíme, zda Remdesivir zapůsobí a neublíží. Vše podstatné o naději proti koronaviru | info.cz

Teprve v polovině ledna čínští vědci rozluštili genetický kód koronaviru a už je tu lék, jásají mnozí. Skrývá se za označením Remdesivir a už jej oficiálně schválila k použití i tuzemska autorita – Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ne že by to nebyla pozitivní zpráva v proudu samých špatných, ale na oslavy je ještě čas. Nejenže je lék teprve ve fázi testování, ale jak potvrzuje i samo vedení firmy Gilead, která jej vyrábí, ještě není jasné, zda opravdu zabere. A hlavně: jestli neublíží. I proto se mu zatím nedá říkat lék, ale „přípravek“, nebo ještě přesněji „experimentální látka“ Remdesivir. Co o ní víme a co ještě neznáme? INFO.CZ přináší přehled základních otázek a odpovědí.

Vývoj léků trvá zhruba deset let. Jak je možné, že je Remdesivir po ruce tak brzy?

„To je jednoduché. Jeho základ je známý již dlouho. Tato látka byla konkrétně vymyšlena pro ebolu, prošla studiemi a testy a teď na ni firma akorát „naroubovala“ tu nadstavbu, která by mohla fungovat proti koronaviru,“ vysvětluje na dotaz INFO.CZ farmaceut Martin Dočkal.

Nezpůsobí Remdesivir nakonec víc škody než užitku? Neublíží pacientům?

Popravdě: nikdo to neví. Česká pobočka firmy Gilead nemůže podávat k této věci informace, a ne proto, že by nechtěla. Ani její vrcholní zástupci zatím neví, zda přípravek zafunguje a neuškodí pacientům. Nelze to sice srovnávat, ale například v období pandemie prasečí chřipky v roce 2009 se firma Bayern snažila co nejrychleji vyvinout vakcínu proti viru H1N1, protože ji poptávalo velké množství států. A ačkoli byl počet úmrtí ve srovnání s dnešní situací o dva řády nižší, nepovedlo se to. Pokusné myši přípravek pozabíjel a teprve další, důkladnější vývoj a testy ukázaly správnou cestu.

U testů na léčbu koronaviru je to přeci jen jiné. Základ vyvíjeného léku je již testovaný, používaný a bezpečný. Je to jako kdybyste měli dobrý korpus dortu a teď zkoušeli, jestli nová poleva někoho neotráví. Takže: „V tuto chvíli je to skutečně jen experimentální látka. Běží víc než patnáct klinických studií po celém světě, do nichž jsme sháněli dobrovolníky. Konkrétně je na prvním místě Čína, kde běží hned dvě studie a kam my v tuto chvíli zdarma dodáváme experimentální přípravek do klinických studií. Pak běží jedna studie, kterou si chtěl udělat americký Národní úřad pro infekční choroby a ta má řadu center po celém světě i mimo Spojené státy. A pak běží studie, jíž iniciovala přímo naše firma a účastnit se jí má zhruba patnáct zemí světa. V tuto chvíli do ní intenzivně nabíráme pacienty,“ popsal jeden ze členů managementu české pobočky firmy Gilead pro INFO.CZ.

Kdy by „lék“ mohli dostat první pacienti?

První studie by měly být hotové už na konci dubna, víc se však termín zkrátit nedá kvůli bezpečnosti pacientů a možným vedlejším účinkům přípravku. Reálný předpoklad je však léto letošního roku.

Jak Remdesivir funguje?

Jako každé jiné antivirotikum: hlavní mechanismus spočívá v tom, že léčivá látka zablokuje viru schopnost množit se, a tím se nerozvine nemoc do těžkých fází. Podobně účinkují v Česku již známá a registrovaná léčiva Tamiflu a Relanza, které zase – pokud se nasadí včas, na samém počátku nemoci – umí zkrátit nákazu chřipkovými viry, tedy dobu do vyléčení a především zabránit těžkému průběhu nemoci.

Je to jediný zatím známý přípravek na koronavirus, nebo jsou ve vývoji i jiné léky?

Není jediný, je jich už celá řada. A to právě díky izolovaným epidemiím nemocí jako je ebola nebo SARS, které udeřily již dříve a periodicky se víceméně v Africe stále objevují. Na jejichž základě se léky vyvíjely, teď jim vědci dávají cosi navíc.

„Ty léky jsou poměrně známé a některé i staré už sedm osm let. Akorát se nyní zkouší, co je natolik podobné, že to zabere na nový virus,“ vysvětluje ředitel Asociace inovativních výrobců léčiv (AIFP) Jakub Dvořáček. „Tak třeba firma Abbvie má lék původně na HIV, a teď jim končí klinické hodnocení dvou léků Liponavir a Ritonavir. Firma Roche má zase přípravek Actemra a ten byl již 5. března schválen v Číně k léčbě pacientů s koronavirem s plicními komplikacemi,“ nastiňuje, kudy povede cesta. „Roche intenzivně komunikuje s evropskou i americkou lékovou agenturou a čekají na schválení tohoto léčivého přípravku,“ dodává Dvořáček. Stejně tak firma Pfizer má mít na konci března výsledky testů svého léčiva, které také zabraňuje viru v množení.

Mohou na koronavirus zafungovat i jiné léky, než ty, které brání množení viru?

Ano. A překvapivě jsou to taky již známé léky, které léčí především artritidní revmatoitidu a to přesto, že koronavirus klouby podle všeho nenapadá. Tyto léky však fungují protizánětlivě a zdá se, že mají jisté složky, které se koronaviru nezamlouvají a blokují jej. Žádný z těchto léků však není ještě schválen v Česku.

Proč vlastně Ministerstvo zdravotnictví experimentální látku povolilo, když se neví, co s pacienty udělá?

„Ministerstvo zdravotnictví může v souladu se zákonem o léčivech (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech) povolit použití nikde neregistrovaného léčiva s ohledem na potvrzené šíření infekčního onemocnění,“ napsala v tiskové zprávě mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) Barbora Peterová. „Neregistrovaný léčivý přípravek bude dodáván do lékáren nebo zdravotnických zařízení na základě schválení léčby společností Gilead. Žádost o takovou léčbu pro konkrétního pacienta musí podat lékař příslušného zdravotnického zařízení,“ dodala. V Česku už o lék požádala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, kde leží jeden z nakažených taxikářů v kritickém stavu.

Pro koho budou léky určeny?

Určitě si nepředstavujme, že je budou předepisovat praktičtí lékaři všeobecně všem. Indikační kritéria pro schválení léčby jsou stanovena celosvětově firmou Gilead a týkají se velmi vážných stavů. „Obecně lze říci, že léčivá látka Remdesivir je určena pro pacienty v kritickém stavu, tedy těm s potvrzenou infekcí SARS-CoV-2, hospitalizací a umělou plicní ventilací, ale posuzuje se každý konkrétní případ,“ uvedla Barbora Peterová ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Pomůže lék zastavit šíření nemoci?

Ne, ale je to jeden z dalších kroků, které mohou nemoc pozdržet, umožnit její lepší pochopení a těm, kdo jsou na tom nejhůře, pomoci. Otevírají prostoro pro vývoj vakcíny. O té se již mluví, ale nebude kvůli nutným testům na světě dříve než za osmnáct měsíců.