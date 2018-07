Nový ministr Kněžínek: Chci spolupracovat se všemi právnickými profesemi a pokračovat v elektronizaci justice

Ministr spravedlnosti to dnes řekl novinářům poté, co ho premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do funkce. Babiš podotkl, že Kněžínek může v čele ministerstva setrvat dlouho, „pokud se mu bude dařit“. Uvedl také, že on sám se bude resortu věnovat více než v minulosti.

Devětatřicetiletý právník a dosavadní místopředseda Legislativní rady vlády spojil většinu svého profesního života s úřadem vlády, nechystá se však přivést si odtamtud nové spolupracovníky. „Neuvažuju o tom, že bych si s sebou někoho přiváděl. Tým je kompaktní, dobře fungující,“ odpověděl na dotaz ČTK.

„Pan ministr je odborník, pracuje v resortu dlouho. Na úřadu vlády jsem s ním řešil veškeré legislativní věci a právní záležitosti, často i online, to znamená esemeskou a telefonáty. Bral jsem ho jako ve firmě, kde je nejdůležitější právník,“ uvedl k ministrovi premiér.

Babiš ovšem jednoznačně neřekl, že s narychlo vybraným Kněžínkem počítá na celé volební období. „Ohledně působení pana ministra se ještě uvidí, jak to bude probíhat. Budu mu držet palce,“ konstatoval. Kandidátů, kteří by funkci mohli vykonávat, je podle premiéra "strašně moc". Zdůraznil, že ministr by měl být hlavně manažer a komunikativní člověk, který bude „proměňovat slova na činy“.

Babiš se rovněž domnívá, že ministerstvo musí více komunikovat se všemi profesními skupinami. Dále zmínil, že důležité je prosazení insolvenční novely a zákona o znalcích ve Sněmovně. V souvislosti s insolvenční novelou podle něj bude pravděpodobně nutné navýšit kapacity soudů.

Kněžínek bezprostředně po svém jmenování označil za krátkodobé priority prosazení návrhů ministerstva, které nyní projednávají poslanci. Z dlouhodobých priorit pak uvedl práci na nových procesních kodexech, tedy na civilním řádu soudním a na trestním řádu.

Prezident Miloš Zeman jmenoval Kněžínka ministrem v úterý a vyhověl tak Babišovu návrhu. Kněžínek vystřídal Taťánu Malou (ANO), která v pondělí podala rezignaci po 13 dnech ve funkci kvůli podezření z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Malá se dnes předání úřadu zúčastnila a Babiš se pak na tiskové konferenci k jejímu krátkému působení sám vrátil. „Jsem nadále přesvědčen, že paní Malá mohl být dobrý ministr, protože je pracovitá, má tah na branku, energii a je komunikativní. Dopadlo to, jak to dopadlo,“ poznamenal.