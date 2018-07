Obchodování s chudobou už proniká i k ODS a TOP 09: Pospíšilův asistent skoupil byty na Mostecku

Asistent Jiřího Pospíšila (TOP 09) v Evropském parlamentu Jan Zedník z ODS koupil spolu s dalšími investory desítky bytů na Mostecku, často v sociálně vyloučených lokalitách. Nájemníci za bydlení často platí ze sociálních dávek a Zedník tak čelí nařčení, že obchoduje s chudobou. Za problém to považuje i jeho šéf, a Zedník tak může přijít o práci v Bruselu. Informoval o tom server iRozhlas.

„Potkám se s ním o prázdninách a budeme to řešit. Věděl jsem, že investuje do bytů, ale ne za jakých podmínek. Požádal jsem ho o vysvětlení, takže si získávám veškeré informace," řekl Pospíšil redakci iRozhlas.cz.

Pospíšil připustil, že by Zedník kvůli tomuto druhu podnikání mohl přijít o práci. „Pro mě je takové podnikání obtížně přijatelné. Nechám si to vysvětlit. I on má právo na obhajobu, je soukromá osoba, musím se s ním nejdřív potkat,“ uvedl Pospíšil.

Zedník tvrdí, že byty spolu s dalšími investory nakoupil jako investici a zajištění na důchod. Odmítá, že by ho ke koupi vedla jistota příjmů ze státních dávek. Investice do domů ve vyloučených lokalitách jsou nicméně výhodný byznys. Ceny bytů jsou někdy pohybují i v řádech desítek tisíc korun, většinou mezi 100 až 200 tisíci. Nájemníci, kteří pobírají sociální dávky ale dostávají stejnou podporu na bydlení jako lidé ve větších městech s vyššími nájmy.

„Podnikáme podle zákona. Jestli náš zákazník v danou chvíli, kdy mu dáme nájemné – a to my dáváme spíše podtržní a za férových podmínek – využívá nějakého doplatku, nebo ne, tak to nemohu ani nechci nijak kádrovat," citoval Zdeník iRozhlas.