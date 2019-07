Odejde ČSSD z vlády? Ministr kultury není jediný problém, je toho více, říká Petříček | info.cz

Jak dlouho podle vás vydrží ČSSD ve vládě?



Předně chci zdůraznit, že současná situace nevznikla kvůli sociální demokracii. ČSSD postupovala podle toho, co jí umožňuje koaliční smlouva. Každá z vládních stran má právo prosazovat svůj program lidmi, které si sama vybere. A vedení ČSSD se z řady důvodů rozhodlo odvolat ministra kultury Antonína Staňka, navrhli jsme tedy nového kandidáta. A to, že se nepostupuje podle ústavy, není vina sociální demokracie. Ústava to říká jasně: premiér navrhuje, prezident jmenuje. Chci ale také zdůraznit, že situace ve vládě nesouvisí pouze s ministerstvem kultury.



A s čím ještě souvisí?



Je zde také debata, zda vláda bude pokračovat v plnění programových priorit sociální demokracie, čeká nás debata o rozpočtu na příští rok. Je toho více. Sociální demokracie je strana založená na nějakých hodnotách a cílech. A pokud je nebudeme schopni ve vládě prosazovat, anebo pokud budou tyto hodnoty ohroženy, vládní spolupráci ukončíme.

Faktem je, že náznaků nebo momentů, dle kterých se situace v posledních měsících jevila tak, že si ČSSD připravuje půdu pro odchod z vlády, bylo více.



Tak jistě. Už v červnu jsme aktuální politickou situaci diskutovali na předsednictvu ČSSD. A je fakt, že naše vládní angažmá je prostě spojeno s několika problémy. A zrovna tak platí, že debata o rozpočtu a vládních prioritách na příští roky bude podstatně závažnějším testem, zda máme zůstávat ve vládní koalici s hnutím ANO.



Není přece jen podivné, pokud vedení ČSSD v jistých periodách přichází s ostrým prohlášením nebo ultimáty, aby následně hledala nějaké umírněné a kompromisní řešení situace?



Nemyslím si, že je to o tom, že bychom za každou cenu hledali kompromisní východisko. Sociální demokracie nyní trvá na tom, že chce vyměnit ministra kultury, oznámili jsme také jeho nástupce, a já si nedovedu představit, že by ČSSD měla z tohoto požadavku ustupovat.



A umíte si tedy představit, že by ČSSD zůstala ve vládě, a Michal Šmarda by zároveň nebyl jmenován ministrem kultury?



Už předseda Jan Hamáček řekl, že si tuto variantu neumíme představit.



Jak se vám vlastně jako ministru zahraničí spolupracuje s premiérem a prezidentem?



Já se snažím nejen s prezidentem a premiérem, ale třeba také s předsedy obou komor parlamentu, zrovna tak jako s předsedy zahraničních výborů sněmovny a senátu, udržovat korektní vztahy. Faktem je, že za zahraniční politiku primárně odpovídá vláda, konkrétně ministerstvo zahraničních věcí, zrovna tak je ale třeba mluvit se všemi lidmi, kteří zastupují Českou republiku v zahraničí.

A to, že se naše názory ne vždy shodují, je v demokracii naprosto přirozená věc. A já se snažím prosazovat takovou zahraniční politiku, kterou považuje ČSSD v zájmu naší země za nejlepší. Naše proevropská orientace je jasná, chceme v Evropě prosazovat své zájmy, zároveň se chceme se všemi partnery zasadit o to, aby Evropská unie fungovala ve prospěch všech jejích členů.



Zrovna tak nepochybuji, že se s aktéry, které jste zmiňoval, shodneme na naší prozápadní orientaci. Naše členství v NATO nezpochybňuje snad až na komunisty a SPD nikdo.



Ptám se na to mimo jiné proto, že to občas působí tak, že Hrad ve vztahu k vládě tvoří jakousi třetí koaliční stranu. A prezident má – zdá se – na některé věci větší vliv, než by podle Ústavy striktně vzato měl mít.



Česko je a bude parlamentní demokracií. A kompetence všech aktérů jsou tady jasně dány. Týká se to i prezidenta nebo vlády. A pokud má třeba v zahraniční politice pan prezident na některé věci svůj pohled, je to nakonec kompetence vlády, která za zahraniční politiku odpovídá. Nikdy jsem nezaznamenal signál, že by naši zahraniční politiku určoval prezident.



Jak v celé věci vnímáte roli komunistů? KSČM mnohdy působí jako nejvěrnější spojenec Andreje Babiše. Navíc, pokud jde o ministra kultury, Vojtěch Filip několikrát zopakoval, že by Antonín Staněk odvolán být neměl. I vás myslím opakovaně kritizoval.



KSČM není součástí vládní koalice. A já si vůbec nedovedu představit, že by sociální demokracie brala v potaz jakékoli komentáře komunistické strany k personálním otázkám.

Co vám vlastně v pondělí říkal premiér na předsednictvu ČSSD?



Přišel tam, aby nám řekl, že o vládní spolupráci skutečně stojí. A pokud o ni stojí, musí se chovat tak, že jediným partnerem ve vládě je pro něj sociální demokracie.



Před tím předsednictvem se situace jevila tak, že hlasování bude relativně těsné. Nakonec bylo naopak vcelku jednoznačné. Čemu to přičítáte?



Debata byla dlouhá a velmi živá, což k demokratické politické straně patří. Názory na naši účast ve vládě se různí. Zásadní ale je, že sociální demokracie dala velmi silný mandát předsedovi a že jsme z toho předsednictva vyšli silní v kramflecích. A každý ví, jaká jsou naše očekávání, pokud jde o klíčové aktéry celé záležitosti. Ať už jde o pana prezidenta, nebo premiéra. A pokud sociální demokracii nebude umožněno pokračovat na vládní spolupráci podle pravidel, která jsme si odsouhlasili, sociální demokracie odejde do opozice.



Má Jan Hamáček v rukou demise všech ministrů za ČSSD?



To se musíte zeptat jeho. Já jsem opakovaně řekl, že pokud mě o to předseda požádá, svoji demisi mu obratem dám k dispozici.

Je svým způsobem pikantní, že o peripetiích okolo odvolání ministra kultury vedu rozhovor právě s vámi. Ta situace se totiž reprodukuje. Miloš Zeman už při vzniku současné vlády odmítl jmenovat ministrem zahraničí nominanta ČSSD. Jak na tu anabázi s ročním odstupem vzpomínáte?



Je to také otázka spíše na našeho předsedu, jak on tuto situaci s ročním odstupem vnímá… Já snad pouze potvrdím, že i s přihlédnutím k tomu, co se dělo před rokem, ČSSD trvá na tom, že je to pouze ona, kdo si vybírá své členy vlády. A nepřipustíme situaci, kdy bychom měli na tomto legitimním požadavku něco měnit.



Tento týden byla zvolena nová předsedkyně Evropské komise. Co od ní očekáváte?



Výsledek hlasování v Evropském parlamentu ukazuje, že nová předsedkyně bude muset svou politiku před poslanci hájit. Získala většinu pouhých devíti hlasů. Osobně očekávám, že nová Komise bude pracovat především na posilování vnitřní soudržnosti Evropské unie. Zároveň očekáváme, že se bude dodržovat současný smluvní základ EU. Čeká nás debata o novém evropském rozpočtu.



A úplně nakonec: každá země by měla nominovat do nové Komise muže a ženu. Už víte, o jakých kandidátech vláda uvažuje?



Teprve o tom budeme na vládě mluvit. Naším cílem musí být portfolio, které bude odrážet naše zájmy v Evropské unii. Na mysli mám například portfolio týkající se digitální ekonomiky. Zrovna tak bude i v budoucnu rezonovat téma ochrany spotřebitele. Ostatně to není tak dávno, co jsme tady řešili dvojí kvalitu potravin. Pokud jde o naše kandidáty, tou nejžhavější je myslím současná dosavadní eurokomisařka Věra Jourová. Ta debata nás ale teprve čeká.