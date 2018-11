Odsun Romů byla chyba. Nejsou prasata, do měst by se měli vrátit, říká umělkyně

Umělkyni Kateřinu Šedou zajímá, jak vypadá normální život a proč v centrech turistických měst nejde normálně žít. Do Českého Krumlova nastěhovala 15 rodin, aby do vylidněného centra přinesla život. Místní jí za to ale vyhrožovali a posílali ji do plynu. Šedá také v rozhovoru s Čestmírem Strakatým pro Reflex.cz tvrdí, že chyba byl třeba odsun Romů. Podle ní dokážou do města přinést život, a proto by se měli vrátit zpět. Češi ale podle Šedé mají stále hodně předsudků.