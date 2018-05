Okamura štve proti migrantům, dům mu ale staví cizinci

Oblé křivky domu jsou patrné už nyní, kdy pomalu „vyrůstá ze země“. Rýsuje se přední tubus, kde je vidět kulatý půdorys, a i dělníci, kteří na stavbě pracují, nosí desky, které v sobě mají vyříznuté různé kruhy a půlkruhy. Ale na stavbě se najdou i hranaté tvary v místech, kde bude nejspíš garáž nebo suterén domu. Mezi hlukem vrtaček lze i zaslechnout, jak na sebe dělníci halekají. A na pracovišti je slyšet i jiný jazyk než češtinu.

Přitom Okamura patří mezi politiky, kteří mají trvalý problém s přistěhovalectvím. Na kritice migrace si jeho strana postavila i značnou část kampaně. Ulice Nad Tejnkou, kde by měl dům stát, je podle zápisů v katastru památkově chráněným územím. I tak nakonec netradiční stavba prošla a Okamura z ní byl nadšený.

„Takový dům svět neviděl. Jsem připraven na to, že mi ho budou okukovat nadšenci do architektury. Už jméno architekta znamená, že se výsledná stavba dostane do učebnic,“ pochlubil se před lety, kdy byl ještě sdílnější, Blesku. Stavbu, ve které bude politik bydlet, navrhl švýcarský architekt Christian Kerez (55).

