Ostravská univerzita se do pátku vyjádří ke kvalitě Metnarovy diplomové práce

„Zatím mám informace jenom z médií, nicméně se mi zdá, že ta situace je jiná, než byla v těch předchozích plagiátorských aférách. Nejsme schopni provést seriózní rozbor za několik hodin, ale uděláme ho i ve spolupráci s některými kolegy z ostatních univerzit,“ řekl ČTK Lata.

Vedoucí Metnarovy diplomové práce, nyní místostarostka Příbora Dana Forišková (KDU-ČSL), serveru iDNES.cz řekla, že pokud se Metnarovo pochybení prokáže, měl by rezignovat. Forišková uvedla, že vždy upozorňovala studenty na nutnost uvést zdroj. Podle Laty je ale tento přístup alibistický.

„Pochopitelně vedoucí práce je ten, který vede studenta, a rozhodně není možné, aby se zříkal zodpovědnosti. Pochopitelně zásadní zodpovědnost je na studentovi, ale vedoucí je tady proto, aby ho vedl, a oponent, aby oponoval. Pokud vedoucí nemá žádný vliv na kvalitu práce, potom nemusí být,“ míní Lata.

Forišková v reakci na jeho tvrzení zopakovala, že vždy studenty bez rozdílu upozorňovala na to, co práce musí splňovat, a to včetně nutnosti uvádění zdrojů. „S každým studentem jsem pracovala, četla jsem ty práce,“ řekla ČTK. Doplnila, že některé knihy znala důvěrně, ale podle jejího mínění není v lidských silách, aby znala celou literaturu. Svůj postoj tak nepovažuje za alibistický. Domnívá se, že vedoucí je zodpovědný například za to, zda student splnil cíl práce.

Metnar vystudoval Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr. Česká televize uvedla, že jeho diplomová práce obsahuje seznam použitých zdrojů, je v ní ale velmi málo průběžných odkazů. Některé strany jsou převzaty nebo jen mírně upraveny bez jasného vyznačení, že jde o převzatý text. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že po ministrovi nebude požadovat rezignaci. Novinářům řekl, že s ministrem věc probral, domnívá se, že se možná dopustil chyby v citaci, ale v seznamu zdrojů použitou literaturu měl. Počkat ještě chce na analýzu práce. Ministr se hodlá vyjádřit do konce týdne.