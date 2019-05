Padlým vojákům nadávají do žoldáků jen primitivové, říká generál Karel Řehka | info.cz

Tu otázku dostáváte poměrně často, ale přesto: Žijeme teď podle vás v míru?

Vždy jde o to, jak to definujete. Ale žijeme v míru, v bezpečí a v blahobytu. Je nám dobře. Musíme být ale ve střehu. To, že žijeme v míru, neznamená, že to tak musí být věčně a že proti nám třeba už někdo nepřátelsky nepůsobí.

Co musíme ohlídat, abychom mír udrželi?

Není to úplně jen věc vojáků. To nejdůležitější je ale odhodlání. Největší nebezpečí znamená lhostejnost lidí k tomu, co se děje. Měli bychom si neustále připomínat, že tu máme hrozby a i když se teď máme dobře, nemusí to trvat věčně. A že to také vždy tak nebylo a někdo musel něco udělat proto, abychom si teď žili dobře. Lidé nesmí být k věcem lhostejní, naopak by měli být ochotni k obraně přispět. Pokud máte lidi, kteří milují svou vlast, země jim není lhostejná a jsou ochotni ji bránit, nemůžete mít problém. Nikdo si na vás netroufne, stálo by ho to příliš mnoho. Pak také třeba lidé nebudou mít problém utrácet dvě procenta HDP na obranu.

Jak na vás tedy působí, když v zahraničí padnou čeští vojáci a třeba na sociálních sítích se začnou objevovat hlasy, podle nichž šlo o žoldáky a není jich třeba litovat?

Upřímně, tady těmi primitivy se ani nezabývám. Je mi to lhostejné.

Je to tak mimo, že to nemá ani smysl řešit?

Přesně. Vždy najdete nějaký „hate“. Nějakého magora, který bude přes to všechno lidem ubližovat. Když umře člověk, tak i když nesouhlasíte s tím, kde byl, měl rodinu, je to tragická věc. A pokud i přesto někdo řve nějaké sprosťárny... Vždy si říkám, že nebudu legitimizovat toho člověka tím, že bych jeho příspěvek vůbec četl, nedej Bože, na něj reagoval.

Nejsou to navíc žádné většiny. Reakce společnosti ve chvíli, kdy vojáci umřeli, byla naprosto úžasná. Společenská podpora panovala napříč politickým spektrem, lidé stáli v ulicích. Magora ale najdete vždycky.

Naopak jste se ale vymezil proti slovům bývalého ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (ČSSD), když uvedl, že by čeští vojáci měli opustit Afghánistán...

Nechci se k tomu moc vracet. Ale upřímně řečeno, proti nikomu jsem se ani moc nechtěl vymezovat. V tu chvíli jsem cítil potřebu se vyjádřit. A vyjádřil jsem se v danou chvíli k určitému chování. Nekomentoval jsem ničí osobnost, jeho politickou příslušnost a ani politická rozhodnutí. Reagoval jsem na chování jednotlivce v dané situaci. Přisuzuje se tomu ale pozornost, kterou si to nezaslouží.

Věnuje se informačním hrozbám, napsal jste o nich i knihu...

Setkávám se s nimi i prakticky, ať již při cvičeních nebo v reálném životě. Chtěl jsem jen přispět do diskuse a normálním lidským jazykem upozornit na to, že dochází k informačnímu působení a je to součást války.

Působíte jako zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod NATO v Polsku. Z tohoto pohledu, je v informačním působení největší hrozbou Rusko a Čína?

Informační působení je a bude součástí kteréhokoliv moderní konfliktu. Vždy to svým způsobem tak bylo. Nedá se ale říci, kde je největší nebezpečí. Pro někoho to jsou uprchlíci, pro někoho Rusko. Vždy záleží na tom, kde jste a na vašem pohledu.

Ale právě pohledem z oblasti Pobaltí, kde působíte?

Jako potenciální hrozbu tam samozřejmě vnímáte Rusko. Předsunutá přítomnost NATO v Pobaltí a v Polsku je ale svým způsobem nástrojem odstrašení. Jedním dechem vždy dodáváme, že s Ruskem je potřeba komunikovat. Odstrašujeme, ukazujeme, že jsme soudržní, rozhodní a připraveni reagovat kdykoliv by byl problém a někdo nás napadl. Což by v tomto případě asi nebyla Čína. Nechceme ale eskalovat, aliance se snaží o otevřený dialog. A říkáme, že Rusko není nepřítel.

Hrozbou ale podle mého názoru je. Protože se chová tak, jak se chová. A současná politika Ruské federace je hrozba. Když někdo volí násilí a vojenské nástroje k ovládnutí cizího území v Evropě, tak je to z mého pohledu pro nás všechny hrozba. Nesnažíme se ale být nepřátelští a ani eskalovat napětí, to není v zájmu nikoho.

Říkáte ale, že neočekáváte, že by došlo k válce v původním slova smyslu?

Konvenční válka, v klasickém smyslu, je nepravděpodobná. Nelze ji však úplně vyloučit. Rusko navíc nemá na to, aby vedlo s aliancí válku. To je nesmysl a ví to moc dobře. Opatření, která aliance v rámci odstrašení dělá, jsou dostatečná. A Rusové také nechtějí zničit sami sebe.

Cena Arnošta Lustiga se uděluje i za vlastnosti, jako je statečnost, odvaha, lidskost a spravedlnost. Jak sám tyto atributy chápete?

Nejsou v izolaci. Být spravedlivý často vyžaduje odvahu, je to provázané. Není to ale výhradní doménou vojáků, i když u nich se třeba statečnost předpokládá. Ostatně podle přísahy musíme být připraveni k obraně vlasti nasadit i vlastní život.

Odvaha a statečnost se ale mnohdy projevuje v malých věcech, které zůstávají nepovšimnuty. Třeba u lidí, kteří dennodenně svádějí boj s osudem. Nebo třeba když se zastanou někoho, kdo je ponižován a sami se dostanou do ohrožení. Mnohokrát ale ani nejde o hrdinské skutky, ale o denní malé bitvy, kdy někdo válčí se systémem nebo s nepřízní osudu. Třeba když se lidé starají o postižené děti. Sám bych si na takové věci mnohdy netroufl.

Nejde tak jen o velké skutky, ale o něco, čím by se člověk měl snažit žít. Nikdo nejsme stoprocentní. Dnes mohu být odvážný, ale zítra se mi nemusí něco povést. A jde i o to, najít v sobě sílu a jít dál. Bojovat a napravit to. Kdo z nás nikdy nebyl zbabělec, nebo se nedopustil něčeho nespravedlivého?

