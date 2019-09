Petříček: Buďme v kauze Koněv aktivní. Mohl bych ukázat, jak vypadá pomník českých legionářů v Rusku | info.cz

V debatě okolo přemístění sochy maršála Koněva by se Česká republika podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) neměla nechat zatlačit do rohu. Naopak, měla by být aktivní a přehrát pomyslný míč na druhou stranu. „Dezinformační kampaň (spjatá s tématem přemístění sochy Koněva, pozn. red.) způsobuje, že se staráme jen o své problémy a už tolik neřešíme, že podobné případy se dějí i na území Ruské federace. Mohl bych třeba ukázat fotografie pomníku československých legionářů, jak vypadá. My to ale řešíme diplomaticky, nechceme to řešit přes média,“ řekl ve středu Petříček (ČSSD).