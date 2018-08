Pirát Lipavský pro INFO.CZ: Pocheho vyhodili dveřmi a vrátil se oknem, chceme proti tomu zákon

Piráti chtějí zabránit tomu, aby mohl europoslanec působit zároveň na ministerstvu. Konkrétní osoba, která jim vadí, je zřejmá: nominant ČSSD na šéfa zahraničního resortu Miroslav Poche. „ČSSD má linku s tím, že by Poche měl být ministr, ale prezident Zeman ho odmítl jmenovat. Ale to přece neznamená, že když ho vyhodí dveřmi, tak že se vrátí oknem,“ říká tvůrce pozměňovacího návrhu zákona a pirátský poslanec Jan Lipavský. „Můj návrh povede k tomu, že se o tom bude mluvit. Bude se to projednávat na vládě a půjde to minimálně do prvního čtení v Poslanecké sněmovně. Po tu dobu se o tom bude mluvit a bude to předhazováno. Doufám proto, že to neformálně přispěje k tomu, aby se ČSSD nějak vnitřně dohodla a dodala kandidáta, který projde přes Hrad,“ tvrdí pro INFO.CZ.

Co vás vedlo k přípravě pozměňovacího návrhu, aby na ministerstvech nemohli pracovat europoslanci?

Vedla nás k tomu současná kauza europoslance za ČSSD, který působí na MZV. Už to trvá dva měsíce, je to nemorální a neudržitelné. Ze začátku nám Jan Hamáček na zahraničním výboru, který jsem svolal, tvrdil, že Miroslav Poche na MZV nepracuje a je tam pouze jako host. Druhý den ale na ministerstvo nastoupil. Jeden den říkají, že je hostem, ale druhý den už mu zařizují kartičku a kancelář. Je to míchání exekutivy s legislativou, což nejde.

Oni mají linku s tím, že by Poche měl být ministr, ale prezident Zeman ho odmítl jmenovat. Ale to přece neznamená, že když ho vyhodí dveřmi, tak že se vrátí oknem.

Myslíte si tedy, že současná legislativa takovou situaci dostatečně neošetřuje?

Přesně tak. Jedná se o zákon o volbách do Evropského parlamentu, kde v paragrafu 53 je vyjmenováno, co všechno europoslanec nesmí dělat a pracovně-právní vztah k úřadu tam uveden není. Nikoho zřejmě nenapadlo, že by taková situace mohla nastat.

Je rozumným řešením kvůli jedné nestandardní situaci měnit zákony?

Situaci to nevyřeší, ta se musí vyřešit politicky. Pokud zákon začne platit, tak se bude týkat až dalšího Evropského parlamentu. Je to ale díra v zákoně a my se snažíme o jakousi opravu chyby, kterou tady Poche-hacker našel. Jde o jednu větu, není to žádná velká změna.

Jiná cesta, jak tuto díru v zákoně, jak říkáte, řešit, neexistuje? Nezvažovali jste něco jiného?

Ptal jsem se ministerstva zahraničí, co přesně tam vlastně pan Poche dělá. Říká se, že kancelář tam měl už před tím, než podepsal dohodu o pracovní činnosti. Tyto drby bych rád prověřil. Poche si myslel, že bude ministr, takže logicky na MZV přišel, ale člověk tam přece nemůže jen tak být. Problém je ten, že nepoložil mandát europoslance. Kdyby to udělal, tak ho mohou jmenovat politickým náměstkem. Bylo by to všechno čisté a já neřeknu ani ň.

Je potřeba tlačit. Je zjevné, že za dva měsíce Hamáček ani Babiš neudělali vůbec nic. Vůbec se tomu nevěnovali a nechali to vyhnít. Ministerstvo tedy pořád jede v jakémsi udržovacím režimu a řídí ho náměstci.

Máte představu, jak se k vašemu návrhu postaví další politické kluby?

Pozměňovací návrh jsem do našeho systému nahrál v pondělí a nyní budu zjišťovat reakce. Vláda má 30 dnů na to, aby se vyjádřila. Pokud by se vláda postavila proti, tak by tím dala jasný signál, že jí nevadí míchání legislativy a exekutivy. To je ale jeden ze základních ústavních principů, na kterých je postavena liberální demokracie. Já bych očekával, že to vláda podpoří.

Nestane se to nástrojem nátlaku na ČSSD, aby svého nominanta na MZV vyměnila?

Vypadá to, že česká zahraniční politika je rukojmím pražské buňky ČSSD, která zase drží v hrsti Hamáčka, protože ho asi v rámci nějakých vnitrostranických bojů podpořila. Pražská buňka ovládaná Pochem si řekla, že tam má být Poche. Já si umím představit, že ČSSD má určitě jiné kvalitní kandidáty na post ministra zahraničí. Oni se ale musí mezi sebou vnitřně domluvit. Ano, celé to poukazuje na to, že je to neudržitelné a je tu nějaký tlak. Ale oni si to způsobili sami. A jak už jsem říkal, kdyby Poche rezignoval na post europoslance, tak tu vůbec žádný problém není. Chtějí ale sedět na dvou židlích zároveň, což ale nejde.

Jak to podle vás dopadne? Poche zůstane v neoficiální roli na MZV a situace se zakonzervuje?

Můj návrh povede k tomu, že se o tom bude mluvit. Bude se to projednávat na vládě a půjde to minimálně do prvního čtení v Poslanecké sněmovně. Po tu dobu se o tom bude mluvit a bude to předhazováno. Doufám proto, že to neformálně přispěje k tomu, aby se ČSSD nějak vnitřně dohodla a dodala kandidáta, který projde přes Hrad.

Poslal jste dotazy na MZV ohledně Pocheho angažmá. Už jste dostal nějakou odpověď?

Ne, zatím jsem nic nedostal.

Mluvil jste o situaci přímo s Pochem?

Nemluvil. Já se s ním vůbec neznám a v životě jsem ho neviděl. Mluvil jsem o tom s Janem Hamáčkem na zahraničním výboru a on tam Pocheho toleruje. Pro mě je ale partner Hamáček. On můj postoj zná.

Zjišťoval jste si, jak mají podobné situace ošetřeny v jiných členských zemích EU?

Ne, to jsem nezjišťoval. Takovou studii jsem nezadával. Co je ale zásadní, tak Poche tímto svým postojem, že zároveň působí v exekutivě, dělá ostudu Evropskému parlamentu.