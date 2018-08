Piráti podají trestní oznámení na SPD. Okamurovo hnutí je viní z „brutálních útoků“

„Bohužel se nedá svítit, představitelé SPD si až příliš zvykli, že mohou lhát, až se jim od pusy práší. Ostatně co jiného jim zbývá, když neumí pozornost získat pozitivním programem,“ napsal Bartoš. Distancoval se od vandalismu a odmítl, že by s tím jeho strana měla něco společného. „No nic, podáme holt trestní oznámení (i když by si je zasloužili ob tejden). Ať pánové z SPD vysvětlí policii, o co opírají své divoké teorie,“ napsal Bartoš. Serveru iDnes.cz sdělil, že předal celou věci svým právníkům, takže zatím nezná trestněprávní kvalifikaci.

Pražský volební manažer SPD Jan Čížek na facebooku naopak uvedl, že hnutí se stalo za poslední dny cílem „brutálních útoků“. „Piráti se domlouvali na 'razantních útocích na SPD s cílem odlákat jim voliče'. SPD podalo několik trestních oznámení,“ napsal. Uvedl například, že v Praze někdo zničil tři billboardy a jeden bigboard a v Čakovicích pokreslil billboard kandidátky SPD na tamní starostku Martiny Hornátové černou barvou se sprostým nápisem.

„Vzhledem ke skutečnosti, že marketingový guru Pirátů Jakub Horák veřejně oznámil záměr vedení Pirátů podniknout 'razantní útok na SPD s cílem odlákat jim voliče', máme důvodné podezření se domnívat, že výzvu jejich příznivci vyslechli a skutkem naplnili,“ tvrdí Čížek. Vedení SPD Prahy 10 podle něj nyní připravuje s právníky žalobu, kde chce dosavadní útoky zmapovat a popsat.

Horák ale obvinění odmítá. „Za prvé je to rok starý status z doby před parlamentními volbami. Za druhé tam vůbec nemluvím o billboardech, ale prostě jsem jako tehdejší volební stratég Pirátů vyzval jejich voliče, aby nemarnili čas bojem s demokratickou TOP 09 na sociálních sítích a místo toho sebrali hlasy SPD,“ sdělil serveru iDnes.cz.